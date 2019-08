Un mondo perfetto/ Su Rete 4 il film di Clint Eastwood (oggi, 29 agosto 2019)

Il film Un mondo perfetto andrà in onda oggi, giovedì 29 agosto, su Rete 4 alle 21.20. Il film diretto dal grande regista Clint Eastwood è una pellicola di genere drammatico girata nel 1993 con il titolo originale di A perfect World. Il cast stellare è composto da Kevin Costner (Robin Hood, Le parole che non ti ho detto, Waterworld, L’uomo del giorno dopo), lo stesso Clint Eastwood (La trilogia del dollaro: Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più, Il buono, il brutto, il cattivo) già regista della pellicola e poi Laura Dern e Leo Burmster.

Un mondo perfetto, la trama

Diamo uno sguardo alla trama de Un mondo perfetto. I due detenuti Butch Haynes e Terry Pugh la notte degli spiriti evadono dalla prigionia. Butch non è contento del compagno ma la libertà è un bene troppo prezioso a cui rinunciare. I due uomini scappano alla ricerca di un furgone col quale iniziare la loro fuga attraverso il Texas ma nel tentativo di molestare una donna Terry il più cattivo e perverso dei due attira l’attenzione di molta gente. Per riuscire a scappare e continuare la loro fuga Butch si vede costretto a rapire un bambino e inizia così il loro rocambolesco viaggio. Il capo della polizia del luogo per l’occaisone, data l’imminente visita del Presidente degli Stati Uniti d’America Kennedy, è investito di poteri speciali e attrezzature all’avanguardia per risolvere in fretta il caso. Ad affiancare il poliziotto un esperto tiratore ed una criminologa. Durante il viaggio il rapporto tra Butche d il piccolo Philip si approfondisce e diventa quasi paterno, entrambi inizieranno a coltivare il sogno di fuggire in Alaska, la loro storia e le loro paure si intrecceranno con quelle di un’intera Nazione che di li a poco sarà sconvolta da un tragico evento che la segnerà per sempre.

