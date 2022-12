Un Natale molto bizzarro/ Su Rai 2 il film con Barry Watson

Un Natale molto bizzarro, film di Rai 2 diretto da Colin Theys

Un Natale molto bizzarro va in onda oggi, venerdì 30 dicembre, a partire dalle ore 14.00 su Rai 2. Ci troviamo di fronte a un film per le famiglie prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2018 e diretto da Colin Theys. Nel cast sono presenti interpreti come Conchata Ferrel, Melissa Joan Hart, Rizwan Manji e Barry Watson.

Noi siamo infinito/ Streaming del film su Italia 1 diretto da Stephen Chbosky

Il film Un Natale molto bizzarro è noto per il ruolo di Matt Camden nella serie cult degli anni novanta Settimo Cielo. Il film è stato curato da C. Theys sia nella regia che nella sceneggiatura. Proprio il soggetto è stato particolarmente apprezzato dalla critica del settore; è infatti tra le pellicole recenti a tema natalizio più seguite degli ultimi anni. Le riprese si sono svolte interamente negli Stati Uniti d’America, con le scene ad effetti speciali realizzate negli studios.

UN BEBÈ PER NATALE/ Dove vedere in streaming Rai 1 il film francese

Un Natale molto bizzarro, la trama del film

La storia del film Un Natale molto bizzarro si concentra sulle sorti di una giovane ragazza di nome Kate, impegnata da alcuni problemi di carattere sentimentale e non solo. Dopo aver dedicato molto tempo alla propria attività, una panetteria basata su prodotti originali e deliziosi, il suo fidanzato ha poco apprezzato la sua dedizione.

Il troppo tempo dedicato al lavoro ha infatti avuto ripercussioni sul sentimento del ragazzo che, a dispetto delle festività natalizie vicine, ha comunque deciso di lasciarla. Inoltre, proprio nel pieno della sua crisi sentimentale, arriva una nuova commessa lavorativa che rischia di prenderla abbastanza in contropiede. Infatti, un cliente piuttosto facoltoso le commissiona più di 15mila biscotti natalizi che sarebbero dovuti essere pronti proprio per il giorno di Natale, ovvero il 25 dicembre.

ALADDIN/ Streaming del film Walt Disney su Rai 1

Nonostante la tristezza dominante, oltre al rancore nei confronti del ragazzo che senza scrupoli aveva deciso di abbandonarla, Kate inizia a lavorare notte e giorno alla commissione cercando di mantenere fede all’impegno. Il suo proposito era quello di non lasciare che le questioni sentimentali ricadessero in maniera negativa sulla sua fiorente attività commerciale.

Nel momento clou del progetto però, succede qualcosa di veramente straordinario; una sua conoscente decide di darle un banale schiaccianoci, risultando però leggermente ambigua sull’origine dello strumento. Poco più tardi la protagonista scoprirà che quell’oggetto era dotato di veri e propri poteri magici. Senza il suo volere infatti, sarà proprio lo schiaccianoci a trasformarsi un affascinante uomo di origini nobili. Insieme a lui, non solo riscoprirà la bellezza dell’amore ma anche la spettacolare atmosfera del Natale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA