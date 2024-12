Nella giornata di oggi, martedì 24 dicembre 2024, andrà in onda in prima serata su Rai 2, alle ore 21:00, il film sentimentale del 2023 dal titolo Un Natale molto scozzese: la pellicola – diventata un vero e proprio cult natalizio adatto a tutta la famiglia ed apprezzatissimo dal pubblico fin dalla sua uscita – è diretta dal regista Dustin Rikert – che in passato ci aveva già donato un altro lungometraggio a tema natalizio intitolato “Un Natale In Bianco E Nero” – e che vede nei panni della protagonista femminile l’attrice Lacey Chabert, diventata famosa nel 2004 grazie al film “Mean Girls” con Lindsay Lohan.

Io speriamo che me la cavo, Rete 4/ Trama e cast del film con Paolo Villaggio, oggi 24 dicembre 2024

Al fianco della Chabert per il film Un Natale molto scozzere troveremo – nel ruolo di protagonista maschile – l’attore Scott Wolf, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Bailey Salinger nella serie televisiva “Cinque in famiglia” (in cui aveva già lavorato con Lacey Chabert) e per quello del Dr. Jake Hartman in “Everwood”; mentre nel cast figurano anche Kellie Blaise, Tom Doonan, Fiona Bell, Laura Hughes, Gerry O’Brien e Andy Peppiette.

Il Grinch su Italia 1/ Trama, cast e curiosità sul film con Jim Carrey, oggi 24 dicembre 2024

La trama di “Un Natale molto scozzese”: l’inaspettato viaggio nelle memorie passate di Brad e Lindsay

Il film Un Natale molto scozzese racconta la storia di due fratelli, Brad e Lindsay, che da tempo hanno preso strade molto diverse, vivendo in luoghi molto distanti tra loro e senza sentirsi mai: i due – a distanza, appunto, di molti anni – sono però costretti a raggiungere la casa di famiglia in Scozia richiamati dalla loro madre Jo per trascorrere le vacanze natalizie insieme.

Ritornare alle loro radici, ammirando gli splendidi paesaggi innevati scozzesi, riporterà alla memoria dei protagonisti di Un Natale molto scozzese i ricordi del passato e sarà proprio durante questo periodo nella loro casa natale che i due scopriranno un segreto sconvolgente riguardo la loro famiglia (che ovviamente non vi spoileriamo!) che li porterà a riavvicinarsi di nuovo dopo tanto tempo.

Alec Baldwin scagionato per la morte di Halyna Hutchins/ "Lo sparo sul set di Rust non fu colpa sua"