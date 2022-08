Un Paese Quasi Perfetto/ Su Rai 2 il film con Carlo Buccirosso

Un Paese Quasi Perfetto, film di Rai 2 con Fabio Volo

Un Paese Quasi Perfetto va in onda oggi, venerdì 22 agosto, dalle ore 21:20 su Rai 2. Il film è stato girato nel 2016 da Massimo Gaudioso. La pellicola è una commedia con protagonisti Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone, tre volti molto conosciuti e amati dal pubblico. Il cast, riunito per la prima volta in questo film prodotto da Cattleya, vede anche la partecipazione di Carlo Buccirosso e Gea Martire.

Il film è un rifacimento della pellicola francese del 2014 Un Village Presque Parfait, tratto dal film canadese del 2003 La Grande Seduzione. Un Paese Quasi Perfetto è stato candidato per la Migliore Sceneggiatura Adattata, vincendo il David di Donatello nel 2017. Una piccola curiosità riguarda la location dove sono state girate le riprese: Pietramezzana è un luogo di fantasia, mentre il paesaggio e le ambientazioni del film sono quelle di Pietrapertosa e Castelmezzano, in Basilicata.

Un Paese Quasi Perfetto, la trama del film

Il film Un Paese Quasi Perfetto è ambientato in Basilicata a Pietramezzana, a due passi dalle Dolomiti, dove si trova una miniera chiusa per fare posto a un lago artificiale. Gli ex minatori che ci lavoravano, tirano avanti grazie al sussidio della disoccupazione, ma il Sindaco fa di tutto per risollevare l’economia del paese e trova infine una soluzione: aprire una fabbrica con i fondi europei, grazie alla collaborazione con un imprenditore del Nord disposto a mettere in gioco le sue capacità.

Ma affinché il progetto veda la luce, è necessaria anche la firma di Gianluca Terragni (Fabio Volo), medico condotto, anche lui proveniente dal Nord. Quando il Sindaco lascia il paese per la città, affida il progetto della fabbrica nelle mani di Domenico (Silvio Orlando), ex minatore disposto a tutto pur di ottenere la firma di Terragni…

Coinvolgendo il medico nella vita di paese, con la collaborazione di tutti i concittadini e l’uso di metodi più o meno trasparenti, Domenico riesce a conquistare il cuore di Terragni, aiutato soprattutto dalla bella Anna (Miriam Leone), ma il progetto non va in porto, perché Nicola (Carlo Buccirosso), direttore della Banca, si accorge dei sotterfugi attuati da Domenico per ottenere la firma di Gianluca e impossessarsi così dei fondi europei. A questo punto, il progetto cambia in corsa e in paese si inizia a parlare della costruzione di un centro benessere con attrazioni per i turisti come il volo dell’Angelo.

