UN PASSO DAL CIELO 4/ Trama della replica 7 luglio Rai 1: Francesco in ostaggio

La domenica sera di Raiuno continua ad essere dedicata alle repliche di Un passo dal cielo 4, la fiction interpretata da Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Enrico Ianniello, Gianmarco Pozzoli e Rocio Munoz Morales e che vede la partecipazione straordinaria di Fedez nei panni di se stesso. Dopo aver incollato davanti ai teleschermi 1.949.000 spettatori pari al 12.4% di share con la prima puntata, incentrata sull’arrivo a San Candido del nuovo capo della Guardia Forestale Francesco Neri e della giovane etologa Emma, affetta da una grave malattia, nella seconda puntata, le avventure dei protagonisti dell’amatissima fiction di Raiuno proseguono con un caso da risolvere e con i problemi personali. Cosa accadrà, dunque, negli episodi in onda oggi, domenica 14 luglio? Andiamo a scoprire la trama.

UN PASSO DAL CIELO 4: IL SENTIERO VERSO CASA

Nel primo episodio della seconda puntata di Un passo dal cielo 4, dal titolo “Il sentiero verso casa”, Vincenzo e Huber si occupano del caso di una giovane donna che viene ritrovata in fin di vita mentre si trova in vacanza a San Candido. Ad aiutarli nelle ricerchè c’è anche Francesco che si divide tra il ruolo di capo della forestale e i fantasmi del passato. Dopo aver ritrovato la moglie Livia che, dopo la morte de figlio si è rifugiata nella comunita del Maestro Albert Kroess, Francesco cerca di convincerla a tornare alla sua vita e ad allontanarsi dal maestro che considera un uomo molto pericoloso. Nel frattempo, non dimentica di aiutare Zoe a ritrovare la sorella. Vincenzo, infine, conosce Cristina, la sorella di Huber, tornata a San Candido dopo essere stata lasciata dal fidanzato.

UN PASSO DAL CIELO 4: SFIDA VERTICALE

Nel secondo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Sfida verticale”, Francesco viene preso in ostaggio da tre narcotrafficanti che, dopo un atterraggio di fortuna, devono recupare la droga che hanno perso. La situazione si complica quando viene coinvolta anche Emma che Francesco cerca in tutti i modi di proteggere. Intanto Cristina è intenzionata a vendicarsi dell’ex fidanzato Hans e cerca di coinvolgere anche Vincenzo che, nel frattempo, è alle prese con la paura di essere tradita da Eva con Fedez.



© RIPRODUZIONE RISERVATA