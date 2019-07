UN PASSO DAL CIELO 4/ Trama della replica 7 luglio: l’arrivo di Francesco Neri

In attesa dei nuovi episodi della quinta stagione che andrà in onda a settembre, Raiuno ha deciso di fare un grande regalo ai fans di Un passo dal cielo trasmettendo le repliche degli episodi della quarta stagione. Oggi, domenica 7 luglio, in prima serata, va in onda la prima puntata di Un passo dal cielo 4. Si tratta della stagione che ha segnato l’inizio di una nuova era per la fiction. Con l’addio di Terence Hill, infatti, il ruolo del protagonista è stato affidato a Daniele Liotti che interpreta il nuovo capo della Guardia Forestale la cui vita nasconde misteri e tanto dolore. Al suo fianco c’è sempre il commissario Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Ianniello e Huber che ha il volto di Gianmarco Pozzoli. Torna anche Rocio Munoz Morales nei panni di Eva mentre la novità femminile è rappresentata da Pilar FogLiati che interpreta Emma Giorgi.

UN PASSO DAL CIELO 4: LA TRAMA

Dopo la partenza di Pietro che ha deciso di lasciare il posto di capo della Guardia Forestale, a San Candido arriva il nuovo comandante della forestale il cui nome è Francesco Neri. L’arrivo del nuovo capo viene visto con diffidenza dagli altri soprattutto perchè Francesco fatica ad aprirsi e a creare rapporti umani. La sua vita, infatti, non è stata facile: Neri è un uomo in crisi per la morte di suo figlio e alle prese anche con la fine del suo matrimonio con Livia, la quale ora vive in una comunità religiosa gestita da Kroess, detto “Il Maestro” il cui centro si trova proprio sulle montagne di San Candido. Nel frattempo, la storia d’amore tra Nappi ed Eva continua anche se il commissario è geloso del rapper Fedez. La vita tranquilla della comunità di San Candido, inoltre, viene movimentata dall’arrivo di Cristina, sorella di Huber e dell’etologa Emma, che lotta con gravi problemi di salute, si innamora di Francesco.

UN PASSO DAL CIELO 4: LA MASCHERA DEL DIAVOLO

Nella prima puntata di “Un passo dal cielo 4” dal titolo “La maschera del diavolo” a San Candido arriva il nuovo capo della Guardia Forestale Francesco Neri che prende il posto di Pietro dopo la sua partenza per il Nepal. Con lui arriva anche la giovane etologa Emma con l’obiettivo di occuparsi di un progetto di reinserimento dei lupi nonostante i gravi problemi di salute con cui deve fare i conti ogni giorno. Eva, nel frattempo, fatica ad occuparsi del B&B, ma l’inaspettato incontro con Fedez potrebbe aiutarla non solo a rilanciare la carriera da modella, ma anche la sua attività. Nel frattempo, la comunità di San Candido è scossa dalla scomparsa di due ragazze di cui una viene ritrovata legata e con il volto coperto da una maschera particolare dal nome maschera da krampus. Chi avrà fatto del male alle due ragazze?





© RIPRODUZIONE RISERVATA