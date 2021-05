Un passo dal cielo 6, le location/ Dov’è stata girata la fiction? “Trasloca” dall’Alto Adige al Veneto

Un passo dal cielo 6, le location della fiction con protagonista Daniele Liotti continua a far sognare i telespettatori di Raiuno (e non solo). Le storie di Francesco Neri, ex comandante della Forestale, e di Manuela Nappi, sorella del commissario, sono ambientata in paesaggi incantati ma questa volta non più nel Trentino Alto Adige, ma nella Regione Veneto. Un cambio di location che non ha tolto davvero nulla alla bellezza dei paesaggi della fiction campione d’ascolti di Raiuno che in questa stagione dal titolo “Un passo dal cielo 6 – I guardiani” ha visto la troupe lavorare in posti incantevoli a stretto contatto con la natura tra laghetti, boschi di pini, splendidi chalet di legno e tanto altro. Rispetto alle precedenti stagioni l’ambiente naturale della sesta stagione della fiction cambia, ma di poco visto che il cuore pulsante delle serie è proprio la natura e le sue bellezze incontaminate.

Un passo dal cielo 6 cambia location: ecco dove è girata la nuova stagione

Il cambiamento c’è a Un passo dal cielo 6, ma non è così percepibile visto che gli scenari sono sempre quelli di montagna, anche se un punto di riferimento è rimasto e sono Tre Cime di Lavaredo, location davvero da sogno. Tornano alle location della sesta stagione di Un passo dal cielo, la fiction è stata girata in Veneto tra posti davvero magici come Mosigo, Lago di San Vito in Cadore e Cortina d’Ampezzo. Poi c’è anche San Vito di Cadore dove si trova la stazione di polizia e la Valle del Boite. Tra i posti più belli c’è sicuramente il Lago di Mosigo, un luogo incantato dalla rara bellezza, mentre San Vito di Cadore è distante circa dieci chilometri da Cortina d’Ampezzo, location villeggiatura molto amata per il suo paesaggio circondato dalle maestose cime dolomitiche. Infine la Valle del Boite il cui nome è dato dal torrente Boite.

