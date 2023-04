UN PASSO DAL CIELO 7/Anticipazioni e diretta 20 aprile: Mirko tradito dalla famiglia?

Un passo dal cielo 7, anticipazioni e commento della puntata in diretta il 20 aprile 2023

La diretta di Un passo dal cielo 7 registra poi il momento TV piuttosto delicato e dalle emozioni al cardiopalmo del crollo di Mirko. Dopo non aver lasciato alcuna traccia di sé, Mirko viene ritrovato da Nathan, con cui il giovane ha un duro confronto. Il giovane ricorda al familiare dei momenti in cui, a lungo, si é sentito tradito dai familiare, in balia delle omesse verità. Quindi, Mirko grida a Nathan di lasciarlo solo. Che i due possano giungere alla riappacificazione?

Un passo dal cielo 7, anticipazioni prossima puntata 27 aprile/ Carolina in crisi?

(Agg. Di Serena Granato)

Carolina e Vincenzo si riavvicinano

Le trame della nuova puntata di Un passo dal cielo 7 proseguono con i risvolti della lovestory su cui é incentrata la fiction TV di casa Rai. E a margine dei momenti di crisi vissuti dalla coppi di protagonisti, si registra un confronto che appiana i momenti no dei due innamorati. Dopo che lei ha lamentato le mancanze di attenzione di lui, nel mezzo dei preparativi delle nozze all’orizzonte, i due si riavvicinano in un bacio romantico seguito da un lungo abbraccio. “Niente più segreti, anch’io ti amo”, dichiara Carolina a Vincenzo, dopo che lui cerca la vicinanza dell’amata, confermando quindi la promessa di nozze. (Agg. Di Serena Granato)

Un passo dal cielo 7/ Anticipazioni e diretta 6 aprile: Carolina si dichiara

Carolina e la gelosia

La nuova puntata di Un passo dal cielo 7, la nuova edizione della fiction Rai in corso, vede i ruoli protagonisti Carolina e Vincenzo in quello che si direbbe il preludio di una crisi della loro storia d’amore. Carolina assiste al momento intimista in cui si registra una spiccata vicinanza tra Vincenzo e la sua ex. Quindi, la promessa sposa ha un duro confronto con l’amato: “corri da lei e io come una scema a organizzare il nostro matrimonio…”, rimprovera Vincenzo, Carolina. Insomma, da parte della protagonista c’é la voglia di convolare a nozze con Vincenzo e i preparativi del matrimonio sarebbe già avviati.

Un passo dal cielo 7, Chiara Galiazzo annuncia la colonna sonora/ "Non vedo l'ora…"

Un passo dal cielo 7, quarta puntata 20 aprile su Rai 1

Questa sera, giovedì 20 aprile, alle 21.30 su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con “Un passo dal cielo 7”. Ottimi ascolti per la fiction ambientata sullo sfondo delle incantevoli Dolomiti che settimana scorsa si è aggiudicata la prima serata di giovedì 13 aprile, con quasi 4 milioni di spettatori (3 milioni 834 mila) e uno share del 21,2%.

Manuela si è avvicinata a Gregorio, marito della sua amica Roberta morta in circostanze misteriose. Ma nella scorsa puntata Andrea, il figlio di Gregorio e Roberta, è stato portato via dai servizi sociali. La “colpa” è di Manuela: Gregorio riuscirà a perdonarla? Intanto Vincenzo ha chiesto. Carolina di sposarlo, ma Eva (interpretata da Rocío Muñoz Morales) è tornata per far visita alla figlia Mela.

Un passo dal cielo 7, il ritorno di Eva

Eva Fernández, interpretata da Rocío Muñoz Morales, è arrivata a San Vito di Cadore. La modella spagnola ha conosciuto il commissario Vincenzo Nappi a San Candido. Dopo una breve crisi, Vincenzo ed Eva sono diventati genitori di Mela. La donna, però, dopo una depressione post-partum ha lasciato la figlia la padre. Ora Eva è arrivata a San Vito di Cadore per far vista a Mela, proprio quando Nappi ha chiesto a Carolina di sposarlo. Come inciderà il suo ritorno sulla coppia di futuri sposi? “Eva è cambiata tantissimo e porterà meno scompiglio di quello che avrebbe portato qualche anno fa. È diventata più matura, e su alcuni aspetti lo è anche più di Vincenzo, ma ciò che mi ha colpito è la sua voglia di maternità. Dimostrerà anche empatia con la nuova compagna di Vincenzo. Mi ha sorpreso l’evoluzione di questo personaggio. Stimo Eva e le voglio bene”, ha detto l’attrice spagnola a SuperGuida Tv.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni “Solo per amore”

La quarta puntata di “Un passo dal cielo 7”, in onda questa sera su Rai 1, si intitola “Solo per amore”. Il ritrovamento di una donna sulla sponda di un fiume porta i fratelli Nappi, Manuela e Vincenzo, in un’indagine che si snoda tra boschi millenari e il mondo degli artigiani che realizzano gli strumenti musicali dal legno vergine. Manuela finisce per trovarsi in pericolo e Nathan, Vincenzo e Gregorio uniscono le forze per aiutarla. Nathan deve anche ritrovare il nipote Mirko, figlio della sorella Adele, che è sparito improvvisamente: Nathan lo aiuterò a curare le ferite che l’hanno portato a scappare di casa. Intanto, complice il ritorno di Eva, esplode la crisi tra Vincenzo e Carolina, che compie un errore a cui non sarà semplice rimediare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA