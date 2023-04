Un passo dal cielo 7, Chiara Galiazzo annuncia la colonna sonora/ “Non vedo l’ora…”

Un passo dal cielo 7, la voce di Chiara Galiazzo sarà ancora il sottofondo della fiction

L’appuntamento tanto atteso con una delle fiction più amate del palinsesto Rai sta per tornare; la settima stagione de Un passo dal cielo torna questa sera con una trama nuova di zecca, pronta ad ipnotizzare milioni di telespettatori. Tra curiosità sugli accadimenti dopo i precedenti episodi e novità sul cast chiamato a dare seguito alla storia, nelle ultime ore è stato svelato un particolare che riguarda il contributo musicale che farà da sfondo alle tante storie raccontate. Chiara Galiazzo, attraverso il proprio profilo Instagram, ha annunciato con orgoglio di essere stata nuovamente coinvolta per la realizzazione della colonna sonora de Un passo dal cielo 7.

“Sono felice di potervi dire che anche quest’anno ho partecipato alla realizzazione della colonna sonora di Un passo dal cielo“. Inizia così la didascalia del video pubblicata da Chiara Galiazzo, volto ad annunciare ai fan in trepidante attesa il suo contributo rinnovato per la sigla della fiction targata Rai. Sulle note dell’iconico brano e sottofondo musicale, la cantante ha veicolato anche un breve trailer della settima stagione de Un passo dal cielo, alimentando ulteriormente la curiosità dei telespettatori che non vedono l’ora di godersi a partire da questa sera le nuove sfumature di una storia mozzafiato.

Chiara Galiazzo, i ringraziamenti social per la nuova collaborazione per Un passo dal cielo 7

“Grazie al mitico @andreaguerracomposer e @luxvide per avermi nuovamente coinvolto in quest’avventura tra le montagne. Non vedo l’ora che sentiate le nuove canzoni!“. Continua così il messaggio su Instagram di Chiara Galiazzo che ringrazia la casa di produzione per l’opportunità di essere ancora una volta lei l’artista chiamata a fare da sottofondo musicale alla trama de Un passo dal cielo. La cantante fatica a trattenere l’entusiasmo, chiaramente percepibile dalle parole utilizzate in didascalia, e nei commenti sono arrivati fiumi di apprezzamento per l’anteprima condivisa con i followers.

L’appuntamento con Un passo dal cielo 7 torna questa sera su Rai1; oltre a poter apprezzare il nuovo contributo sonoro con la firma di Chiara Galiazzo, milioni di spettatori avranno modo di conoscere finalmente i nuovi accadimenti della trama tra le bellezze mozzafiato delle Dolomiti. Novità nel cast, per i personaggi e soprattutto per gli intrecci, tutte curiosità che saranno sciolte nel corso delle puntate e settimane ma che certamente troveranno nuovamente il favore del pubblico che da anni segue con affetto la fiction prodotta dalla Lux Vide.











