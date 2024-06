Un passo dal cielo, Rai1/ Anticipazioni puntata del 3 giugno 2024 (replica): fantasmi e un bimbo rapito

Anticipazioni Un passo dal cielo 1a puntata: l’arrivo del commissario Nappi

Da oggi cambia il palinsesto del pomeriggio di Rai1. La volta buona di Caterina Balivo ha salutato i telespettatori per dare l’appuntamento a settembre ed al suo posto arrivano le repliche della 1a stagione di Un passo dal cielo, fiction di successo le cui prime tre stagioni sono state incentrate sulla vita di Pietro Thiene, interpretato da Terence Hill, comandante di stazione del Corpo forestale di San Candido. E dalla anticipazioni sulla puntata del 3 giugno 2024, replica, di Un passo dal cielo si scopre che cosa succederà ai protagonisti.

Lo spirito del Lupo è il titolo del primo episodio di puntata. A San Candido arriva il nuovo commissario dalla Campania, Vincenzo Nappi (Enrico Iannello). Ambientarsi in un nuovo ambiente non è facile ed inoltre Nappi dovrà collaborare con Thiene ma, i due non vanno d’accordo ed hanno visioni diverse delle indagini. Il caso che si prospetta loro è molto complicato, si tratta di una giovane donna trovata morta nei boschi. Inizialmente sembra che sia stata attaccata da un lupo e sbranata ma la verità si rivelerà completamente diversa.

Un passo dal cielo puntata del 3 giugno 2024, replica: bimbo rapito e c’entra un fantasma

Le anticipazioni sulla 1a puntata di Un passo dal cielo del 3 giugno 2024 continuano con la trama del secondo episodio, dal titolo Il Fantasma del mulino. Pietro e Vincenzo sono alle prese con il rapimento di un bambino figlio di due impresari edili. Il caso si intreccerà con un’antica leggenda, che narra del fantasma di un bambino che si aggira per la foresta. Un anziano di San Candido, Bepi, rivelerà di averlo visto senza però essere creduto in quanto spesso ubriaco.

Nel trame della fiction di Rai poi si inseriscono anche le vicende private dei protagonisti, Pietro Thiene accoglierà in casa il nipote Giorgio (Gabriele Rossi). Il giovane è stato denunciato per aver provocato un incidente in stato di ebrezza e sotto l’effetto di droghe ma anche per aver tentato una rapina in autogrill a Milano. Vincenzo Nappi, invece, non sarà per nulla contento di condividere il suo alloggio personale con la veterinaria Silvia Bussolati. L’appuntamento con le repliche di Un passo dal cielo è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05 circa al posto del talk di Caterina Balivo e della soap Il paradiso delle signore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA