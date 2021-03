UN PICCOLO FAVORE/ Video streaming Rai2: film con colpi di scena continui

Un piccolo favore è “un comedy thriller di continui e sempre più improbabili colpi di scena. Si divora con grande gusto e non resta poi nulla”. Marianna Cappi rinvia a giudizio il film su MyMovies con due stellette e mezzo su cinque: “Da più parti si è scomodato il paragone con Gone Girl, ma sarebbe più corretto dire che sta al film di David Fincher come Invito a cena con delitto sta a Dieci piccoli indiani. Siamo nella parodia. La tensione c’è, ma è l’umorismo a farla da padrone sulla scena e a diventare una farsa fino alla fine quando si giocherà a carte scoperte”. Il film attira un pubblico variegato e rimane comunque un esperimento interessante in linea con l’opera del suo regista Paul Feig. Un piccolo favore è il film che animerà la prima serata di Rai 2, clicca qui per il trailer. Clicca qui per la diretta streaming.

Curiosità sul film

La pellicola Un piccolo favore non ha una sceneggiatura originale, visto che è tratta dal romanzo di Darcey Bell intitolato A Simple Favor. Questo film ha ottenuto un grande successo al botteghino. Il pubblico ha apprezzato tale pellicola e l’incasso ha provato il giudizio positivo. Difatti, il budget iniziale della pellicola è stato di 20 milioni di dollari, mentre l’incasso complessivo è stato di circa 100 milioni di dollari. Anche la critica esperta ha espresso giudizi positivi su questo thriller. Non a caso, sul portale di recensioni americano Rotten Tomatoes, il punteggio positivo risulta essere dell’85%, punteggio che è stato ricavato da ben 256 recensioni. Il film è stato diretto da un buon autore come Paul Feig che ha curato anche sceneggiatura e produzione insieme a Jessica Sharzer nel primo caso e a Jessie Henderson nel secondo. In carriera ha diretto tante altre simpatiche commedie tra cui Spy e Ghostbusters con quest’ultimo che ha segnato il ritorno degli acchiappafantasmi stavolta al femminile.

Un piccolo favore su Rai2

Un piccolo favore vain onda oggi, 27 marzo, in prima serata, dalle ore 21:05, su Rai2. Questa pellicola appartiene ai generi thriller e giallo ed ha debuttato nei cinema internazionali durante l’anno 2018. Il regista del film è Paul Feig che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura insieme a Jessica Sharzer. Il cast del film contiene attori di calibro internazionale come Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, Linda Cardellini, Jean Smart, Rupert Friend e Dustin Milligan. Le musiche del film sono state realizzate da Theodore Shapiro mentre la fotografia è stata curata da John Schwartzman.

Un piccolo favore, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Un piccolo favore. Stephanie è una madre single che gestisce un vlog di ricette e passa le sue giornate a prendersi cura del figlio. Emily invece è una dirigente di una nota compagnia di moda e si prende cura anche lei del figlio e cerca di gestire al meglio la sua relazione con il marito Sean. I figli delle due donne frequentano la stessa classe e ciò porta Stephanie e Emily ad avvicinarsi sempre di più. Difatti, queste due donne diventano amiche e decidono di organizzare delle giornate gioco per far divertire i loro bambini.

Durante queste occasioni poi, entrambe si confessano i propri segreti e si sfogano su ciò che non va bene nella loro vita. Visto che il legame tra le donne è diventato così forte, Emily chiede un piccolo favore a Stephanie, vale a dire quello di fare da babysitter al figlio. Difatti, lei ha un problema con il lavoro e il marito e a Londra per curare la madre. Stephanie accetta con piacere questo favore, ma dopo diverso tempo non riesce più a rintracciare Emily.

La dirigente di moda sembra essere scomparsa e nessuno ha più sue notizie. Stephanie cercherà quindi di indagare ma entrerà in un vortice pericoloso fatto di segreti, colpi di scena e rivelazioni sconvolgenti sul passato di Emily.

Video, il trailer del film “Un piccolo favore”





