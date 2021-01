Un poliziotto a 4 zampe/ Su Italia 1 il film con James Belushi (oggi, 7 gennaio 2021)

Un poliziotto a 4 zampe va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, giovedì 7 gennaio, a partire dalle ore 16:05. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1989 dalla Gordon Company in collaborazione con Universal Pictures la cui regia è stata curata da Rod Daniel. Il soggetto e la sceneggiatura sono state scritte da Steven Siegel and Scott Myers, il montaggio è stato realizzato da Lois Freeman-Fox, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Dean Semler con le musiche di Miles Goodman. Nel cast sono presenti tra gli altri James Belushi, Mel Harris, Kevin Tighe, Ed O’ Neill, Daniel Davis, Cotter Smith, Sherman Howard, Pruitt Taylor Vince e Alan Blumenfeld.

Un poliziotto a 4 zampe, la trama del film

In Un poliziotto a 4 zampe ci troviamo nei primi anni Ottanta in California nella meravigliosa città di San Diego dove vive un uomo di nome Michael che è un detective del distretto di polizia locale. Si occupa soprattutto dello spaccio di stupefacenti ma in virtù del suo carattere irascibile e il suo a lavorare senza seguire le regole, molto spesso è costretto a scontri verbali molto accesi sia con i propri colleghi che con i suoi diretti superiori.

Questo suo carattere gli sta ponendo diverse problematiche anche per quanto riguarda il rapporto con la sua attuale fidanzata la quale pur amandolo alla follia non riesce più a sopportarlo. Intanto Michael si sta occupando di un caso molto delicato che riguarda un importante carico di droga che dovrebbe arrivare molto presto nella città di San Diego e che vede come protagonista un ricco uomo d’affari pulito sul quale non è mai stato possibile trovare alcun genere di prova per poterlo incastrare.

Nicole è convinto che questa possa essere la volta buona per cui vorrebbe andare fino in fondo alla vicenda e soprattutto cercare di seguire tutto l’iter che il carico di droga dovrà compiere prima di essere venduto alla popolazione. Per fare questo si rivolge al suo diretto superiore per ottenere un cane addestrato nello scovare la droga. L’ufficiale addetto alla gestione dei cani per questo genere di attività investigativa ben sapendo i modi di fare del poliziotto, decide di imporgli un vecchio pastore tedesco che ha un glorioso passato in una squadra speciale ma che da alcuni anni è piuttosto pigro e bisbetico.

Michael non potendo avanzare alcun genere di pretesa è costretto ad accettare questo supporto intuendo come alcuni ufficiali del distretto di polizia possono arrivare contro di lui e potrebbero anche far parte di ufficiali e poliziotti corrotti. Tuttavia poco alla volta tra Michael e il suo amico a quattro zampe si instaurerà un profondo rapporto di collaborazione che permetterà al poliziotto di avere la meglio sui fuorilegge.



