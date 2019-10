Un Posto al sole/ Anticipazioni 1 ottobre: Alex lascia Vittorio, mentre Nadia…

Oggi, martedì 1 ottobre, si rinnova l’appuntamento con Un posto al sole, in onda verso le 20.45 su Rai 3. Prima di scoprire le anticipazioni della nuova puntata della soap opera partenopea, rivediamo quanto successo ieri. Alex va da Vittorio perché vuole affrontarlo dopo aver scoperto del tradimento. La ragazza però scoppia a piangere e Vittorio non riesce a capire il suo comportamento. Tornando a casa, si confida con il padre: ama molto Alex e vuole fare di tutto per vederla serena. Guido confessa al figlio di aver temuto un suo ritorno con Anita. Alex alla terrazza parla con Andrea di Mia ma in realtà è distratta dal pensiero di Vittorio: Andrea prova a convincere Mia ad ammorbidirsi nei confronti del padre mentre Alex consiglia alla sorellina di fare quello che si sente. Una volta al Vulcano, Andrea racconta l’accaduto a Silvia e non si spiega come mai Alex fosse così assente e distratta. Silvia intuisce che forse il problema sia un altro, qualcosa di cui Alex non vuole parlare. La proprietaria del bar prova a chiedere ad Alex cosa sia accaduto ma la giovane la liquida in malo modo.

A casa Poggi Renato è molto inquieto. Nadia prova a trovare un punto di incontro e di addolcire il compagno ma Renato ha alzato un muro fra di loro. Il giorno dopo Renato continua a sfogare il suo nervosismo sul figlio Nico. Poggi vorrebbe convincere il figlio ad organizzare un matrimonio in grande mentre il ragazzo preferisce una cerimonia più semplice. In realtà il matrimonio è solo una scusa per poter vedere Adele ed avere una scusa per trascorrere il tempo con lei. Proprio Adele chiama Renato per discutere delle nozze e si offre di accompagnarlo a vedere una villa per il ricevimento. Intanto Nadia confessa a Raffaele che sta cercando lavoro e vuole rimettersi in gioco: la donna ha intuito che qualcosa nel suo rapporto con Renato non va e vuole rendersi nuovamente indipendente. La visita alla villa spinge Renato a confessare i suoi sentimenti ad Adele.

Marina Giordano, invece, pensa di aver trovato in Fabrizio l’uomo della sua vita. La gelosia che suscita nell’imprenditore quando gli racconta che parteciperà ad un’asta di beneficenza mettendo in palio una cena con il vincitore la fa sentire gratificata e amata. Fabrizio le fa una sorpresa e si presenta nel luogo dove si tiene l’asta anche se la donna vorrebbe tenere riservata la notizia della loro relazione. All’evento è presente anche Roberto Ferri che capisce subito che fra la Giordano e Fabrizio Rosato c’è qualcosa di più di una semplice conoscenza.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 1 ottobre

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole Alex deciderà di lasciare Vittorio e di abbandonare la Terrazza. Intanto Renato, dopo essere stato rifiutato da Adele, sfoga il suo nervosismo su Diego e Nadia. Nadia capisce che la sua storia con Poggi è al capolinea e a nulla valgono le rassicurazioni di Raffaele: la donna sorprenderà l’amico con una sconvolgente rivelazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA