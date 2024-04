Un posto al sole/ Anticipazioni 12 aprile 2024: Niko si ritrova a fare i conti con il passato

Le anticipazioni di Un posto al sole, riferite alla puntata di domani 12 aprile, ci danno un idea di cosa accadrà ai protagonisti della soap nel prossimo appuntamento. Niko riceve una visita inaspettata che lo metterà piuttosto in difficoltà. Il passato è tornato a fargli visita e non sarà semplice per il giovane gestire le sue emozioni.

Rossella, invece, inconsapevolmente metterà in imbarazzo dei suoi amici. Clara è sempre più convinta di voler parlare della gravidanza a Eduardo. Cosa farà l’uomo viste le sue complicazioni giudiziarie? Non rimane che leggere le anticipazioni per scoprire tutto sul nuovo appuntamento.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 12 aprile

Cosa ci rivelano le anticipazioni di Un posto al sole per domani, 12 aprile? Niko riceve una visita che non si aspettava che gli sconvolge tutti i piani della giornata. Il giovane incontra una persona che è stata molto importante in passato e che gli crea non poco imbarazzo. Non sarà facile per lui gestire la situazione.

Nel frattempo, Rossella si troverà in una situazione non voluta; inconsapevolmente la ragazza crea molto imbarazzo tra Silvia e Giancarlo. La donna comincia a ripensare ai momenti passati con Michele e non si sentirà a proprio agio. Clara ha parlato ad Eduardo della gravidanza; ora dovranno gestire la situazione nonostante l’uomo sia molto combattuto a livello giudiziario.

Un posto al sole, cosa è successo nelle precedenti puntate

Nelle scorse puntate, Clara si reca in carcere da Eduardo per informarlo della sua gravidanza; la ragazza ha bisogno del supporto di Rosa che la accompagna nella struttura. Lucia, invece, sta valutando la proposta di Eduardo di avere Damiano come referente, ma c’è un problema.

Nicotera non sembra voler collaborare in nessun modo con l’uomo. Rossella è sempre più confusa nei suoi sentimenti, cosa prova davvero per il suo ex? Nunzio, invece, continua ad indagare sull’incidente di Diana convinto che dietro ci sia la mano della camorra.











