Un posto al sole/ Anticipazioni 13 settembre: Nunzio ritrova Chiara, ma…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 13 settembre: Nunzio ritrova Chiara, ma…

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 13 settembre, rivelano che dopo un lungo viaggio, Nunzio giunge a Capo Verde sulle tracce di Chiara, ma nel frattempo scopriamo che la fuga da Napoli non ha impedito alla ragazza di ricadere vittima delle sue fragilità e nel tunnel della droga. Per il giovane sarà un vero shock: riuscirà a riportarla a casa?

Un altro domani/ Anticipazioni puntata 12 settembre: Julia perdonerà Sergio?

Dopo essersi scontrato con Franco, Roberto si confronta con Marina la quale lo porta a rivedere la propria posizione. La donna cercherà di farlo ragionare, convinta che il suo compagno non abbia avuto la giusta reazione. E in effetti, Roberto rappresenta un problema per la felicità di Nunzio e Chiara…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 13 settembre: l’ultimo tentativo disperato di Eugenio per Viola

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Eugenio ha quasi rischiato di perdere Viola per sempre e non vuole ricadere nello stesso errore. La donna è viva per miracolo e ha sfiorato la tragedia causata dalla furia incontrollabile di Valsano. A questo punto, l’avvocato prenderà una decisione che secondo lui sarà necessaria a migliorare la situazione. In realtà, questa sua idea non farà altro che ritorcersi contro e colpire i suoi cari.

Un altro domani/ Anticipazioni 13 settembre: Julia si riavvicina a Sergio, e Tirso...

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Nunzio in partenza, Franco preoccupato

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Nunzio è in partenza: ha deciso di raggiungere Chiara a Capo Verde. Il giovane l’ha ritrovata dopo un’approfondita indagine e ora non vede l’ora di rivederla. Franco è molto preoccupato per la sua partenza e non nasconde le sua angosce. Purtroppo, la loro reunion non sarà un momento totalmente felice: la Petrone è ricaduta nel vortice della droga e il ragazzo non ci metterà molto a capirlo. I due torneranno a Napoli insieme?

Franco è in asia per tutta la situazione del figlio, e sfoga la sua frustrazione contro Roberto Ferri, colpevole delle disavventure della ragazza. Intanto Alberto Palladini decide di riprovarci con Clara e le propone di vivere di nuovo insieme: sarà la volta giusta? Stavolta la donna accetterà la sua proposta o si ritirerà?

Don Diamont di Beautiful come Bill Spencer/ "Dopo due lutti guardo sempre avanti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA