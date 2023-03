Un posto al sole/ Anticipazioni 14 marzo: Viola confusa su Damiano ed Eugenio

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 14 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 14 marzo, rivelano che Viola ormai ne è sicura: prova dei forti sentimenti verso Damiano, e gli ultimi eventi lo hanno dimostrato. Nonostante la giovane supplente abbia deciso di allontanare queste emozioni per il bene della sua famiglia, alla fine non c’è stato niente da fare. Per questo motivo la Bruni è confusa: da un lato sa cosa prova per il bel poliziotto, dall’altra si domanda se sia il caso di parlare chiaro con Eugenio in merito alla questione. Intanto le cose tra moglie e marito, che non vivono più sotto lo stesso tetto, sta per subire un’inaspettata svolta. Infatti l’avvocato è stanco della continua indecisione e confusione di Viola, tant’è che deciderà di prendere in mano la situazione facendole una proposta che è destinata a gettarla ancora di più in difficoltà. Il sospetto è che Nicotera le chiederà la separazione legale in modo da delineare un confine preciso tra loro due. E Viola, a quanto pare, non la prenderà benissimo…

SPY FINANZA/ Default Svb, la mossa Usa che rende l'Ue epicentro della crisi

Un posto al sole, anticipazioni puntata 14 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Roberto Ferri si trova sull’ago della bilancia ed è diviso tra Lara e Marina. Da un lato, Ferri compie un passo importante nei confronti di Lara, che si è stabilita nella sua vita (e intende restarci per un po’) con la “scusa” del bambino. Dall’altro, invece, tenta di rassicurare forse invano la Giordana sui suoi sentimenti e le giura amore eterno, oltre che un futuro insieme. Marina, però, è stanca di questa situazione pericolosa e potrebbe decidere di prendere una decisione che scuoterà il suo rapporto con l’uomo che ama…

SPILLO/ Dieci domande (politico-economiche) a Elly Schlein

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Teresa muore lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Otello, che tenta come può di superare il lutto. Anche la nipote Rossella soffre molto per la perdita della nonna, ma non riesce a trovare il giusto conforto da Riccardo, il quale appare scostante e troppo preso dal lavoro. Silvia tenta con disperazione di risollevare le sorti del Caffè Vulcano, organizzando una Festa della Donna con uno spogliarello di Samuel per attirare clientela. La piccola Irene vuole conoscere meglio Tommaso. Alberto è determinato a portare avanti il suo progetto di allargare lo studio ma incontra qualche difficoltà. Damiano è coinvolto in una situazione pericolosa e Viola è molto in ansia per lui.

LEGGI ANCHE:

Redditi finanziari/ Verso l'imposta unica e la detrazione delle minusvalenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA