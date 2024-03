Un posto al sole/ Anticipazioni 15 marzo 2024: Rossella assalita dai dubbi, nozze con Riccardo a rischio?

Anticipazioni Un posto al sole: Rossella non riesce a togliersi Nunzio dalla testa

Oggi pomeriggio, venerdì 15 marzo 2024, va in onda una nuova puntata di Un posto al sole, come sempre su Rai 3 a partire dalle ore 20.50 circa. Nel nuovo appuntamento serale, stando alle anticipazioni riportate da Coming Soon, il pubblico assisterà all’attesa cerimonia che unirà Rossella e Riccardo in matrimonio. Tuttavia la coppia arriva all’altare con una serie di dubbi ed interrogativi e con poca convinzione, visti anche i recenti episodi che li hanno visti coinvolti.

Rossella, infatti, ha festeggiato il suo addio al nubilato ma ha rischiato seriamente di lasciarsi andare alla tentazione con Nunzio. La dottoressa, pur pensando al matrimonio con il suo futuro marito, non riesce a togliersi dalla testa Nunzio e verrà assalita dai dubbi il giorno prima della cerimonia. Anche Riccardo è travolto dalle insicurezze, visto anche quanto successo con Virginia, e anche lui crede che la scelta di sposarsi si sia forse rivelata troppo affrettata.

Anticipazioni Un posto al sole: sarà matrimonio tra Riccardo e Rossella?

Intanto, come rivelano le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole, il giorno del matrimonio di Rossella e Riccardo è arrivato, ma è incertezza su cosa accadrà all’altare. La dottoressa vestirà il suo meraviglioso abito bianco e sarà circondata dall’affetto dei suoi cari, tuttavia i sentimenti ancora indefiniti per Nunzio non la aiuteranno di certo. Cosa farà la coppia? Pronuncerà il fatidico “sì” o regalerà un colpo di scena al pubblico, rifiutando le nozze seduta stante?

Intanto Filippo e Serena hanno scoperto che Irene ha cominciato a seguire sui social un’influencer adolescente, che le ha messo strane idee in testa. I suoi genitori scoprono così il motivo dei tormenti della bambina e, preoccupati che la situazione possa precipitare, le spiegheranno i potenziali rischi e pericoli dell’uso dei social senza la loro supervisione.

