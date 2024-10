Manuela farà i conti con un’amara sorpresa nei prossimi episodi di Un posto al sole, le anticipazioni della puntata che andrà in onda mercoledì 16 ottobre 2024 annunciano un inaspettato colpo di scena. L’amatissima soap opera partenopea giorno dopo giorno riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori, questi infatti restano sempre davanti al televisore per scoprire tutto quello che accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini. La Cirillo da mesi si sta impegnando al massimo per realizzare il suo sogno, quello di aprire un parco archeologico, ed è al settimo cielo perché tutto è ormai pronto per l’apertura.

Nell’episodio di mercoledì 16 ottobre 2024 ci sarà finalmente l’inaugurazione del parco archeologico. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che Niko riuscirà a convincere Jimmy a rinunciare all’impegno che aveva preso con Valeria per rendere felice la zia ed essere presente in un giorno così importante per lei. A rovinare l’atmosfera però sarà la presenza di un ospite indesiderato, Costabile.

Anticipazioni Un posto al sole: Costabile rovina la festa di Manuela, Rossella è confusa

Nelle scorse settimane il progetto di Manuela ha rischiato di sfumare a causa del comportamento dell’ex fidanzato. La gemella Cirillo aveva affidato a Costabile la gestione dei lavori da effettuare nel parco archeologico, riponendo in lui tutta la sua fiducia, la situazione però ha preso una piega disastrosa. Il nipote di Mariella infatti ha speso tutti i finanziamenti destinati al progetto per pagare i suoi debiti personali, questo ha causato la fine della sua relazione con la sorella di Serena. Sono stati proprio quest’ultima e il marito Filippo a salvare la situazione investendo il loro denaro nel progetto.

Nella puntata di Un posto al sole di mercoledì 16 ottobre 2024 Niko interverrà per bloccare Costabile quando lui si presenterà all’inaugurazione del parco archeologico, cosa che farà ingelosire non poco Valeria. La fidanzata dell’avvocato Poggi avrà il dubbio che prova ancora qualcosa per la sua ex? Intanto, dopo aver ricevuto una carezza da parte del primario, Rossella apparirà molto confusa. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la Graziani di fronte a quel gesto inaspettato cercherà di capire se si tratta solo di una sua suggestione o se per lui sia una consuetudine comportarsi in questo modo. Samnuel invece rinfaccerà a Nunzio il fatto che andrà a vivere a casa di Diana, non riesce infatti ad accettare che non saranno più coinquilini e vivrà un momento di crisi sentendosi abbandonato dall’amico e collega.