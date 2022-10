Un posto al sole/ Anticipazioni 17 ottobre: Marina in ansia, il suo incubo continua

Un posto al sole, anticipazioni puntata 17 ottobre: l’incubo per Marina continua…

Le anticipazioni della doppia puntata di Un posto al sole, in onda oggi 14 ottobre, rivelano che c’è grande apprensione per il personaggio di Marina. Come anticipato, la Giordana è partita alla volta del Salone Nautico per un evento che la terrà fuori città. Tuttavia, a un certo punto, della donna non si avranno più notizie, e lei stessa si trova incapace di comunicare con le persone a lei care. Per Marina potrebbe essere l’inizio di un nuovo incubo, proprio ora che era appena uscita dall’avvelenamento. Forse ci vuole farle del male è lo stesso misterioso aggressore?

Intanto l’angoscia di Marina peggiora, e la donna si renderà conto di essere finita in pericolo dal quale sarà davvero difficile uscirne indenne… Cosa le accadrà?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 17 ottobre: Manuela e Niko, ancora complicità

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Manuela si è dimostrata un’ottima amica per Niko e soprattutto per il piccolo Jimmy. Nonostante la sorella Micaela e Serena non siano molto contente della vicinanza della giovane ai due, Niko si rende conto di non poter più fare a meno di lei. E la complicità tra i due aumenta quando Manuela aiuta il bambino ad affrontare una tenera questione sentimentale. Niko le esprime tanta gratitudine…

Intanto per Salvatore Cerruti arriva il momento di andare avanti con la sua vita. Così, facendo seguito a un appuntamento al buio organizzato da Guido e Mariella, il vigile potrebbe trovare un conforto e un incoraggiamento nelle parole di qualcuno che lui stima molto. Di chi si tratta?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Marina in pericolo!

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Manuela si sta rivelando una buona amica per Niko, supportandolo e aiutandolo in questo momento difficile. Dopo che il piccolo Jimmy ha sorpreso suo padre ubriaco, il giovane ha cercato di riprendersi, ma andare avanti da solo non è facile. Qualcuno, però, comincerà a non vedere di buon occhio questo atteggiamento amichevole di Manuela verso Niko. Quel qualcuno è Serena, che si arrabbierà con lei. Anche Micaela, non appena apprenderà la vicinanza della sorella verso il suo ex, non risparmierà parole docili. Le due gemelle litigheranno sotto gli occhi di Serena e di Filippo, che a fatica cercheranno di gestire la situazione che si è appena creata.

Dopo un’accesa discussione, Marina è in partenza per il Salone Nautico, dove la attende un evento. A un certo punto, la donna inizierà a non dare più notizie di sé e a non rispondere al telefono. Come se qualcuno glielo impedisse. Marina è stata rapita? Per l’imprenditrice sembra l’inizio di un nuovo terribile incubo. Chiunque voglia farle del male potrebbe essere lo stesso aggressore responsabile del suo avvelenamento e di quello di Roberto?











