Un posto al sole/ Anticipazioni 18 settembre 2023: Micaela attratta da Costabile?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 18 settembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 18 settembre, ci dicono che Roberto ha capito l’errore di aver dato troppa fiducia a Lara, allontanando Marina dalla sua vita. Il castello di bugie che quest’ultima si era creata è via via crollato. Ormai la Martinelli non ha più speranze per riconquistare l’imprenditore, ma qualcosa ci dice che non si arrenderà così facilmente. Infatti sarà determinata fin da subito a trovare un modo per limitare i danni. Ci riuscirà o sarà un tentativo inutile? Intanto Roberto deve anche pensare a come affrontare Lara dopo che quest’ultima gli ha mentito per tutto questo tempo. Ferri non può più lasciarsi prendere in giro dalla diabolica donna e farà il possibile per parlarle in modo chiaro e conciso.

Terra amara/ Anticipazioni 18 settembre 2023: i sogni di Zuleyha e Yilmaz si interrompono

Un posto al sole, anticipazioni puntata 18 settembre 2023 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Micaela tenta ancora di riportare sua sorella a vivere nel pieno stile delle Cirillo. Come? Divertendosi senza alcun freno. Accade però che Micaela ha un incontro con Costabile e capisce di non essere del tutto insensibile al suo fascino. Adesso capisce perché la sua gemella aveva una cotta per lui! Ed ecco che la terribile Micaela si fa venire in mente un’idea: e se facesse da Cupido tra lui e sua sorella? Magari potrebbe uscir fuori un appuntamento e Manuela staccherà un po’ dai libri…

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 18 settembre 2023: Adelaide ferita dalla figlia

Otello è in ansia per le sorti della sua “bambina”, ovvero la sua amatissima moto! Quali saranno le sue sorti? Intanto, i buoni tentativi di Mariella nel mediare tra Guido e Massaro hanno prodotto un effetto indesiderato. Ora i due uomini sono pronti ad affrontarsi in un sanguigno confronto! Chi ne uscirà fuori?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto è deciso a fare il test del DNA per accertarsi che Tommaso sia davvero suo figlio. Il risultato sarà sorprendente e lo spingerà a rivalutare le sue scelte: peccato che Marina è sempre più lontana e potrebbe essere troppo tardi. O forse no? Lara tenta il tutto per riprendersi l’imprenditore. Rosa è gelosa del sempre più forte riavvicinamento tra Viola e Damiano, il quale finisce per mettere quasi a rischio la sua incolumità pur di stanare il clan di Eduardo Sabbiese.

La promessa/ Anticipazioni 18 settembre 2023: Gregorio terrorizza tutti

Micaela prova a distrarre Manuela, chiusa in casa a studiare, per farla ritornare a vivere nello stile delle Cirillo, ma non tutto va come previsto perché pensa ancora a Niko – e i sentimenti sono reciproci.











© RIPRODUZIONE RISERVATA