Un posto al sole/ Anticipazioni 19 giugno 2023: Marina e Roberto ai ferri corti

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 19 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 19 giugno, ci dicono che con il ritorno a Napoli di Marina, in casa Ferri c’è un clima di guerra. La Giordano è ancora molto rancorosa nei confronti di Roberto, ed è sicura che il coniuge non la passerà liscia sulla questione ancora in corsa di Lara e Tommaso. Vedremo una Marina decisa a far prevalere la sua opinione, ma allo stesso tempo assisteremo anche a un lato molto fragile del suo carattere. Ciò si verifica nel corso di uno scontro rabbioso con Roberto. Neanche a dirlo, Lara approfitterà della situazione per cercare di volgere tutto a suo vantaggio. Il problema è che ormai tra la coppia è nata una frattura che difficilmente sarà risanata.

Rosa si sente davvero frustrata per via della sua condizione di vita. Specialmente quando poi deve confrontarsi con Clara. La donna delle pulizie arriverà anche a sfogarsi con Giulia, alla quale confiderà le sue insicurezze al riguardo.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 19 giugno 2023 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Eduardo è chiaramente molto preso da Clara, e la sta aiutando a trovare un lavoro così che la ragazza possa voltare pagina, come ha più volte dichiarato. L’occasione arriva quando il giovane riesce a farle sostenere un colloquio molto importante con il proprietario del ristorante. Che sia la volta buona? Nel frattempo, dopo il bacio che si sono dati, Nunzio e Rossella sono ancora tanto a disagio quando si trovano insieme e in pubblico. I due giovani però si chiariscono riguardo alle effusioni che si sono scambiati, e concordano sul fatto che per loro non ha significato nulla. Tutto risolto, quindi? Almeno in apparenza…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Ida non molla e vuole ritornare a Napoli. Marina, stanca ed esasperata dai comportamenti di Roberto, lo caccia di casa. Il loro matrimonio è davvero al capolinea? Lara continua a trarne vantaggio dalla situazione. Luca confida a Michele la sua malattia, e nel frattempo continua a frequentare Giulia. Niko decide di lasciar andare Manuela dopo averla vista in compagnia di Costabile. La serata organizzata da Mariella porta Sasà e Castrese a confrontarsi sullo stato della loro relazione. Nunzio e Rossella si confrontano sulle loro rispettive situazioni sentimentali e ciò porta loro a un pericoloso avvicinamento.

