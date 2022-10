Un posto al sole/ Anticipazioni 19 ottobre: Viola lascia casa di Eugenio, è un addio?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 19 ottobre: Viola ed Eugenio, matrimonio finito?

Le anticipazioni della doppia puntata di Un posto al sole, in onda oggi 19 ottobre, rivelano che Viola ha deciso di prendersi un periodo di pausa dal suo matrimonio, quindi comincerà con il lasciare la casa di Eugenio per ritagliarsi una nuova quotidianità, ossia un periodo da “single”. Questa sua decisione ovviamente andrà a influire sull’equilibrio familiare, già precario, dei Bruni. A risentirne di più è il piccolo Antonio. Nonostante sia circondato dall’affetto dei suoi cari, il bambino non riesce a trovare la tranquillità. E Viola che fine farà? Secondo le anticipazioni, la giovane supplente si trasferirà a Palazzo Palladini, un segno inequivocabile che il matrimonio tra lei ed Eugenio è in serio pericolo. Tra i due è realmente finita?

Inoltre, Niko dubita delle buone intenzioni di Manuela, soprattutto dopo quanto Micaela gli ha raccontato. In realtà la gemella si stava vendicando di lei perché gelosa delle attenzioni che l’ex gli stava rivolgendo…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 19 ottobre: si apre un nuovo mistero a Palazzo Palladini…

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Peppe Capasso continua a corteggiare Giulia Poggi, mentre prosegue nei suoi lavori di ristrutturazione del seminterrato di Alberto. A un certo punto si scopre qualcosa, un indizio importante che potrebbe spiegare perché Lia Longhi sembra interessata a quel posto preciso dell’edificio, Palazzo Palladini.

Nello specifico, sembra che la giovane domestica dei Ferri sarà impegnata in una conversazione con Diego al Caffè Vulcano, e finirà per concentrare le sue attenzioni su un discorso che sentirà fare ad Alberto e a Peppe. I due infatti discuteranno di uno spazietto vuoto trovato nascosto dietro una parete del seminterrato…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Marina nella trappola di Fabrizio

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Marina è ormai finita nella trappola di Fabrizio e le cose non faranno altro che peggiorare. L’ex marito della Giordano ha infatti orchestrato un piano folle, che tenderà a diventare ancora più assurdo col passare dei giorni. Il suo prossimo passo è quello di far recapitare a Roberto Ferri una sorta di lettera di addio, in cui sembrerà che Marina lo abbia lasciato in maniera definitiva.

Da quando Manuela è ormai una presenza fissa nella vita loro vita, Niko e Jimmy si sentono più sereni e rassicurati. La sorella di Micaela ha saputo dar loro il giusto sostegno, ma anche una tranquillità che pensavano di aver perduto per sempre dopo la morte di Susanna. Eppure la situazione continua a non piacere a Micaela, che è gelosa della vicinanza tra la sorella e Niko. Le tensioni tra le due gemelle aumenteranno al punto da spingere Micaela a vendicarsi di lei…











