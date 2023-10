Un posto al sole/ Anticipazioni 2 ottobre 2023: Viola convincerà Damiano a fare un passo indietro?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 2 ottobre 2023

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 2 ottobre, ci dicono che Rosa alla fine ha deciso di raccontare a Viola tutta la verità, ovvero che l’uomo di cui sono entrambe innamorate sta collaborando sotto copertura con la polizia per sventare il clan di Eduardo Sabbiese. La Bruni è incredula, specialmente perché la nuova portinaia del Palazzo Palladini le rivela che il poliziotto ha accettato questa nuova missione per conto di Eugenio! Viola capisce la forte preoccupazione di Rosa, e per la prima volta le due rivali si sostengono l’un l’altra.

Allo stesso tempo, l’ex compagna di Damiano cerca di convincere la professoressa a far cambiare idea al poliziotto: forse solo Viola può portarlo a fare un passo indietro, facendogli capire che sta rischiando molto in questa missione. La Bruni accetterà di assecondare la richiesta di Rosa? E Damiano come reagirà?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 2 ottobre 2023 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che è la festa dei nonni e anche al Palazzo Palladini si celebra questa ricorrenza. Renato e Otello si sentono un po’ messi da parte dalle loro famiglie e hanno la sensazione di non essere tenuti nella giusta considerazione. Eppure hanno fatto tanto per aiutare i propri parenti! Le sorprese sono però dietro l’angolo. Giulia si incontra con Niko, che in precedenza aveva avuto una discussione con Renato, e gli ricorda della ricorrenza. A quel punto il giovane Poggi fa una sorpresa al nonno facendosi trovare col piccolo Jimmy al Caffè Vulcano.

Anche per Otello è in arrivo una piacevole sorpresa quando la nipotina Bianca (ancora lontana da Napoli con la famiglia) lo chiama tramite videochiamata, rallegrando la sua giornata e dimostrandogli di non essersi affatto dimenticata di lui.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto cerca di convincere Ida su cosa sia meglio per il bambino, mentre Marina continua a non fidarsi della donna. A tal proposito, Ferri continua a far pressioni sulla madre del piccolo Tommy. Viola è sempre più preoccupata per Damiano, ma questo rischia di esporlo al pericolo rappresentato dal clan di Eduardo. La Bruni non sa che il poliziotto sta operando sotto copertura per conto della squadra di Eugenio. Solo Rosa ne è a conoscenza ed è molto preoccupata per le sorti del suo ex compagno e alla fine decide di condividere ciò che sa con Viola.

Raffaele, intanto, nomina Rosa sua sostituta alla portineria del Palazzo Palladini. Mariella e Guido cercano di far riconciliare Bice e Sergio, il quale, però, non ha nessuna intenzione di tornare alla vita coniugale.











