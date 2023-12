Un posto al sole/ Anticipazioni 21 dicembre: Marina e Roberto trovano una complice in Magdalena

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 21 dicembre 2023

Dagli spoiler sulla puntata di oggi di Un posto al sole, giovedì 21 dicembre, si scopre che non mancheranno colpi bassi e risvolti inaspettati. Innanzitutto Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) continueranno nel loro subdolo e diabolico piano. Dopo aver fatto credere a Ida (Marta Anna Borucinska) di farle un regalo trascorrendo alcuni giorni nella sua Polonia, i perfidi coniugi arriveranno a corrompere la zia di Ida, Magdalena. La donna in cambio di soli tratterrà la nipote in Polonia mentre i due se ne torneranno in Italia con il piccolo Tommaso.

Dalle anticipazioni di Un posto al sole puntata del 21 dicembre, si scopre che per Ida, dunque, la situazione prenderà una brutta piega e potrebbe non riuscire più a rivedere il figlio Tommaso e stare lontana da lui per sempre. La sua unica speranza contro il cinismo di Marina e Roberto è Diego (Francesco Vitiello): il ragazzo riuscirà ad accorgersi che c’è qualcosa che non va?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata del 21 dicembre: Silvia scopre la verità su Michele

Nella puntata del 21 dicembre di Un posto al sole Silvia (Luisa Amatucci) finalmente capirà perché l’ex marito Michele (Alberto Rossi) è così restio a finanziare le nozze di Rossella, loro unica figlia. La donna verrà a conoscenza del prestito che Michele ha fatto a Nunzio, per salvare il loro Vulcano. La donna rimarrà completamente senza parole e si confiderà con Mariella. Quest’ultima la inviterà a riflettere perché spera che i due ex ritornino insieme.

Gli spoiler su Un posto al sole puntata del 21 dicembre svelano che Silvia cambierà opinione sull’ex marito un volta scoperto che per mesi ha preferito passare per insensibile piuttosto che dire la verità: ha dovuto affrontare dei problemi economici per aiutarla a salvare il suo locale Vulcano. I due ex coniugi ritorneranno insieme?

Un posto al sole, anticipazioni 21 dicembre: Giulia pensa a Luca

Le anticipazioni di Un posto al sole, infine, svelano che Giulia in partenza per la Sicilia per trascorrere le Feste natalizie con Angela, Franco e Bianca continuerà a pensare a Luca che potrebbe trascorrerle da solo ed in difficoltà.

Il primario, tuttavia, non sarà del tutto solo per le feste perché riceverà un’inaspettato invito per la cena della vigilia. L’appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole è come sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.50 su Rai3.











