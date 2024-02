Un posto al sole/ Anticipazioni 22 febbraio 2024: Rosa è disperata, Giulia affronta Luca

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 22 febbraio 2024

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda oggi, giovedì 22 febbraio, Poggi affronterà il suo amico De Santis in modo che non si lascia abbattere e demoralizzare dalla sua malattia, cercando di tirargli su il morale.

Nel frattempo, Rosa è sempre più disperata perchè la sua richiesta di aiuto non è stata accolta da nessuno. Serena e Filippo sono preoccupati per Irene che, negli ultimi tempi, ha dimostrato di essere spesso apatica mostrando un atteggiamento poco equilibrato.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 22 febbraio 2024 su Rai 3

Nella puntata di oggi, Luca peggiora sempre di più; ormai i vuoti di memoria sono davvero tanti e De Santis si lascia, dunque, andare allo sconforto senza riuscire a fidarsi delle parole di Giulia. Quest’ultima, vedendo un caso analogo al suo presso il Centro Ascolto, ha decido di affrontare il suo amico per scuoterlo e cercare di farlo reagire.

Rosa e Clara sono in un momento molto delicato della loro amicizia, che potrebbe rovinarsi definitivamente. La causa è da rintracciare di Alberto Palladini che, approfittando di questa situazione, decide di mettere la Curcio alle strette e spingerla ad accettare l’appartamento che lui stesso ha trovato per lei e Federico. Rosa non accetta e questo complicherà molto la sua vita. Nel frattempo, Filippo e Serena sono sempre più in pensiero per la piccola Irene che mostra segni di apatia sempre più evidenti.

Un posto al sole, cast della serie

Ecco il cast principale della serie:

Alberto Rossi è Michele Saviani

è Germano Bellavia è Guido Del Bue

Francesco Vitiello è Diego Giordano

Patrizio Rispo è Raffaele Giordano

è Marzio Honorato è Renato Poggi

Vladimir Randazzo è Nunzio Cammorata

Luca Turco è Niko

Maurizio Aiello è Alberto Palladini

Michelangelo Tommaso è Filippo Sartori

Riccardo Polizzy Carbonelli è Roberto Ferri

Luisa Amatucci è Silvia Graziani

Giorgia Gianetiempo è Rossella Graziani

Antonella Prisco è Mariella Altieri

Ilenia Lazzarin è Viola Bruni

Marina Giulia Cavalli è Ornella Prati Bruni

Marina Tagliaferri è Giulia Cozzolino Poggi

Daniela Ioia è Rosa Picariello

Gina Amarante è le gemelle Cirillo

Miriam Candurro è Serena Cirillo

Nina Soldano è Marina Addezio Giordano

Attori bambini Un Posto al Sole.

