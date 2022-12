Un posto al sole/ Anticipazioni 23 dicembre: il ritorno di Chiara spiazza Nunzio

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 23 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 23 dicembre, rivelano che due imprevisti hanno fatto sì che Silvia e Michele siano rimasti soli a cena. Infatti Riccardo è stato richiamato in ospedale per una sostituzione, e Rossella, per non lasciarlo solo, lo ha seguito. I due ex sono quindi stati spiazzati e “obbligati” a passare la serata insieme. Tra loro si crea un’improvvisa complicità e quando lui si macchia la camicia, si creano le condizioni ideali affinché scatti un bacio… Intanto, Guido ritrova una sua vecchia conoscenza e si ritrova un po’ spaesato da questa visita.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 23 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Nunzio, seppur ancora innamorato di Chiara, finisce per cedere alle attenzioni di Alice, che ormai lo punta da quando è tornata a Napoli. I due vivono momenti di leggerezza che permettono al ragazzo di fare chiodo-schiaccia-chiodo, così da dimenticarsi, almeno per degli istanti, della ragazza che è lontana, e che ha deciso di non passare le vacanze natalizie a Napoli. Tuttavia, l’incantesimo di spensieratezza sta per termine, poiché qualcosa sta tornando inaspettatamente per vederlo. Parliamo ovviamente di Chiara, che deciderà di fare una sorpresa a Nunzio proprio le festività. Per il giovane sarà quindi un bel problema perché si ritroverà nel mezzo di un triangolo amoroso che non si aspettava, con Alice da un lato, intenzionata a non mollare la presa, e Chiara dall’altro, decisa a riconquistare il cuore del suo uomo e a farsi perdonare.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, dopo aver invitato la famiglia a casa, Michele è pronto per la cena pre-natalizia tra lui, Silvia, Rossella e Riccardo, ma figlia e fidanzato hanno un imprevisto che trasforma quell’occasione di famiglia in un appuntamento di coppia per i due ex coniugi. Intanto, la vicenda torna a focalizzarsi su Lia e i suoi gioielli. Diego convince la ragazza a rivolgersi a Niko, perché sa di aver bisogno di un avvocato dalla sua parte per ottenere le sue rivendicazioni. Lei appare costretta ad accettare pur di non insospettirlo: è chiaro che Lia sembra nascondere ben altro di quanto vuole far credere. Qualcosa di cui neanche Diego è a conoscenza. Infine, Damiano continua a confidarsi con Viola a proposito del suo rapporto con Rosa, e tra i due c’è sempre una maggiore complicità e comprensione. La giovane Bruni prende spunto da quel confronto per riflettere sulla sua storia con Eugenio, e prendere una decisione sulla vigilia di Natale: di cosa si tratta?

