Un posto al sole/ Anticipazioni 21 dicembre: Lia nasconde un altro segreto?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 21 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 21 dicembre, rivelano che fin dove si spingerà Diego per aiutare Lia? La ragazza è disperata perché non sa come recuperare i gioielli della sua famiglia, che sono tenuti nascosti e al sicuro da Alberto Palladini. Diego, dal canto suo, vuole a tutti i costi fare qualunque cosa per lei, ma non sa esattamente da dove iniziare. Intanto, il pubblico potrebbe ben presto scoprire qualcosa sul passato di questa giovane donna, apparsa nella soap dal nulla: quale altro segreto nasconde Lia? Altrove, la guerra tra le Cirillo e le Altieri continua e subisce una vera e propria escalation di guerra…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 21 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Viola non si fida molto di Rosa, che è sempre più instabile, quindi chiede aiuto a Ornella per indagare più a fondo. Le due, poi, condividono con Damiano le loro preoccupazioni e a quel punto l’agente di polizia apre gli occhi e si rende conto dei problemi che affliggono il piccolo Manuel: il bambino soffre di salute, proprio come lui aveva sospettato da tempo. A quel punto, Damiano cerca di coinvolgere Rosa, ma i suoi sforzi sembrano vani…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Lia sa che il tesoro della sua famiglia è nelle mani di Alberto Palladini, quindi sa anche che deve fare il possibile per recuperarlo prima che vada sperperato del tutto (e le continue somme che l’uomo continua a spendere, non fanno ben sperare). Lia ne parla con Diego, che diventa suo complice, e lui coinvolge Niko nell’affare. Le cose, però, stanno per prendere una svolta scioccante perché dopo essersi confrontato con Lia e aver capito dall’avvocato che le possibilità di reclamare i gioielli sono davvero pochissime, Diego prende una clamorosa decisione.

Viola continua a parlare degli ultimi eventi accaduti a scuola nella speranza che ciò porti i suoi piccoli studenti a riflettere. E la cosa funziona perché i ragazzini ne parlano e hanno un gran dibattito. C’è chi però non accetta la scelta della giovane supplente: Bianca, infatti, ha una reazione piuttosto sorprendente al discorso di Viola, e ciò implica che la ragazzina sa molto più di quanto vuole far credere… Intanto, Guido cerca di convincere Mariella a lasciar stare la sua guerra contro le sorelle Cirillo, specialmente le fa notare che è inutile prendersela anche con Serena.











