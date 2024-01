Un posto al sole/ Anticipazioni 23 gennaio 2024: la gelosia di Riccardo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 23 gennaio, ci dicono che Nunzio è ancora in ospedale dopo il pestaggio che ha subito, ma per lui ci sarà una visita inattesa. Di chi potrebbe trattarsi? Da quando è stato ricoverato, il ragazzo si è anche riavvicinato a Rossella; i due sono amici da tanto tempo, e si erano lasciati andare a un momento di debolezza dopo che avevano rispettivamente avuto delle delusioni in campo amoroso. Poi avevano deciso di archiviare tutto. E mentre Rossella aveva deciso di concentrarsi esclusivamente sull’imminente matrimonio con Riccardo, per Nunzio è ancora più complicata la questione. Il giovane non riesce a dimenticarla, e a nulla è servito stare con Diana nel tentativo di dimenticarla.

Terra Amara/ Anticipazioni 19 gennaio 2024: Zuleyha vuole divorziare da Demir

Quel momento di vicinanza che Rossella e Nunzio hanno avuto in ospedale non è passato inosservato agli occhi di Riccardo, che ora non può fare a meno di pensarci. Tra la sua ragazza e Nunzio c’è qualcosa di più di una semplice amicizia. Ora ha aperto gli occhi e lo ha capito meglio. Che ne sarà del suo rapporto con Rossella?

La promessa/ Anticipazioni 19 gennaio 2024: Jimena minaccia Manuel con la lettera...