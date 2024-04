Un posto al sole/ Anticipazioni 26 aprile 2024: Clara ed Eduardo sono felici di sposarsi ma…

Un posto al sole, soap opera italiana tra le più amate del pubblico, torna con nuovissimo appuntamento anche domani, venerdì 26 aprile. Roberto e Marina avranno una serie di problemi con Ida che non sembra accettare alcune delle loro decisioni. Angelo Torrente si sta cominciando a muovere per eliminare tutti coloro che stanno indagando su di lui e questo metterà in pericolo molti protagonisti…

Le anticipazioni di Un posto al sole per la giornata di domani 26 aprile, ci svelano che Mariella cerca di riconquistare Guido utilizzando l’arma della gelosia per scuoterlo un po’ e salvare il loro rapporto. Ultimamente la coppia non riesce più a trovare la propria complicità rischiando la rottura.

Un posto al sole, anticipazioni 26 aprile: Mariella cerca di salvare la storia con Guido

Roberto e Marina hanno organizzato un viaggio con Tommaso e Alice, in Corea e Thailandia e questo ha fatto infuriare Ida che farà di tutto per sabotarli. La tensione ormai è palpabile ed è molto difficile placarla considerando che quest’ultima vuole imporre la sua idea a tutti i costi.

Le anticipazioni di Un posto al sole per domani svelano che Eduardo e Clara hanno in mente di sposarsi e questo li rende molto felici. Nella totale inconsapevolezza di tutti, però, il boss Torrente sta cominciando a muovere le fila per far sparire chiunque possa denunciarli. La prima vittima nella lista del clan malavitoso e dell’imprenditore Bianchi è Diana, ancora incosciente dopo essere stata investita. Mariella, invece, ha in mente un’idea per poter smuovere Guido e riconquistare il suo cuore. La donna pensa possa essere efficacie farlo ingelosire con Alberto Palladini, ma la situazione potrebbe sfuggirle di mano…

Un posto al sole, cosa è successo nelle precedenti puntate, le anticipazioni

Nelle scorse puntate, Eduardo decide sia meglio entrare nel programma di protezione testimoni per poter rimanere vicino a Clara, ma proprio quest’ultima gli chiederà di sposarla spiazzandolo.

Ferri e Marina organizzano un viaggio in Corea e Thailandia ma subentra un imprevisto che farà infuriare Ida. Michele, invece, decide di celebrale il 25 aprile, la festa della Liberazione ricordando in radio i valori che hanno portato a questa giornata.











