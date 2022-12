Un posto al sole/ Anticipazioni 27 dicembre: Nunzio, triangolo con Chiara e Alice

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 27 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 27 dicembre, rivelano che Nunzio si trova in un bel guaio. Da una parte c’è la fidanzata storica, Chiara, con cui sta pensando ad avere un futuro insieme: il matrimonio e altri progetti di vita. Dopo essersi ritrovati, i due non vogliono perdere altro tempo. Dall’altra c’è Alice, la sua nuova fiamma, che gli ha fatto provare momenti di spensieratezza e leggerezza. Nonostante Nunzio sia impegnato con Chiara, la giovane Pergolesi non molla la presa e continua a farsi strada nella vita del giovane Cammarota. Nunzio si ritroverà così nel bel mezzo di un triangolo amorosa e dovrà essere in grado di giostrarsi in una situazione complicata dal punto di vista emotivo con due ragazze innamorate di lui. Ma tenere a freno le mire di Alice non sarà per niente facile.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 27 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Renato si confida con Filippo in merito all’ultimo periodo che sta passando Niko, ed è in ansia per lui. Parlandone con lui, Renato trova quelle risposte che forse il giovane avvocato non sa dargli. Bianca è ancora piuttosto scossa dalla vicenda di Antonello, così Giulia ha l’idea di portare la nipotina in un luogo speciale per aiutarla a distrarsi e non pensare al suo amico. In quel posto magico, entrambe faranno un incontro che si rivelerà altrettanto speciale. Chi sarà mai?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Silvia e Michele sono rimasti soli a cena. Infatti Riccardo è stato richiamato in ospedale per una sostituzione, e Rossella, per non lasciarlo solo, lo ha seguito. I due ex sono quindi stati spiazzati e “obbligati” a passare la serata insieme. Tra loro si crea un’improvvisa complicità e quando lui si macchia la camicia, si creano le condizioni ideali affinché scatti un bacio… Intanto, Guido ritrova una sua vecchia conoscenza e si ritrova un po’ spaesato da questa visita. Nunzio, seppur ancora innamorato di Chiara, finisce per cedere alle attenzioni di Alice, che ormai lo punta da quando è tornata a Napoli. I due vivono momenti di leggerezza che permettono al ragazzo di fare chiodo-schiaccia-chiodo, così da dimenticarsi, almeno per degli istanti, della ragazza che è lontana, e che ha deciso di non passare le vacanze natalizie a Napoli. Tuttavia, l’incantesimo di spensieratezza sta per termine, poiché qualcosa sta tornando inaspettatamente per vederlo. Parliamo ovviamente di Chiara, che decide di fare una sorpresa a Nunzio proprio durante le festività.

