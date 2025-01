Va in onda oggi l’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole e i tantissimi fan della soap opera partenopea, in onda da lunedì a venerdì su Rai Tre alle 20.50, sono curiosi di scoprire cosa succederà dopo la consueta pausa del weekend. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori. Questi quotidianamente restano incollati al televisore per assistere alle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Oltre che in televisione gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Cosa succederà a Un posto al sole nella puntata che andrà in onda lunedì 27 gennaio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Damiano riuscirà a trovare i rapinatori che hanno terrorizzato e messo in pericolo Viola. Il video dell’arresto verrà pubblicato in rete da un passante e non appena la Bruni lo vedrà resterà sconvolta dalla violenza del poliziotto.

I tantissimi fan della storica soap opera partenopea assisteranno ad altre interessanti novità dopo la solita pausa del weekend. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che dopo le ultime vicende che hanno spinto Jimmy e Renato a prendere le distante interverrà Giulia. La Poggi infatti proverà a far tornare il sereno tra nonno e nipote.

Nel frattempo Serena durante una chiacchierata con Manuela spingerà la sorella a non arrendersi con Niko se è ancora così innamorata di lui. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che nell’episodio di lunedì 27 gennaio 2025 Samuel deciderà di seguire i consigli di Nunzio che vuole vederlo di nuovo felice. Piccirillo si convincerà quindi a contattare una ragazza sull’app di incontri, vuole davvero voltare pagina e lasciarsi la relazione con Micaela alle spalle.

