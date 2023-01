Un posto al sole/ Anticipazioni 27 gennaio: Lia e Diego, è finita? Lui non si fida…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 27 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 27 gennaio, rivelano che Alberto ha riflettuto molto sugli eventi recenti e in particolare di come si è comportato con Clara. Per questo motivo, spinto dai suoi principi morali, compie un gesto importante e inatteso: restituisce a Lia i gioielli che le appartengono. La Longhi è soddisfatta perché ha ottenuto ciò che vuole, ma la sua reazione insospettisce sempre di più Diego, che continua a nutrire dei dubbi sulle vere intenzioni e obiettivi della sua fidanzata, la quale si comporta in maniera davvero inquietante. Seppur a malincuore perché tiene a lei, Diego decide di indagare una volta per tutte su chi sia Lia veramente e perché ambiva ad avere quel prezioso tesoro per sé…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 27 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Viola e Damiano si sono lasciati andare ai sentimenti reciproci, ma il loro momento di intimità aumenta la confusione della giovane supplente. Infatti la donna fa fatica a riprendere in mano la sua vita, si sente in crisi, e non vuole ferire Eugenio. Allo stesso tempo, però, appare rassegnata a fare a meno dell’uomo di cui si è invaghita. Come finirà tra loro? Nel frattempo, continuano i dispetti tra Mariella e Serena: la guerra tra le due prosegue, nonostante le raccomandazioni di Guido verso la moglie. L’uomo le aveva infatti consigliato di lasciar stare, ma Mariella non molla!

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Viola si sente in crisi perché capisce di non essere pronta a rinunciare a Damiano, e non può più soffocare i sentimenti che prova per lui, neanche quando lui ha finito per prendere una decisione spiazzante. Alice ha dei sensi di colpa per aver esagerato con Nunzio, ma ora che la sua bugia è saltata fuori, la ragazza è intenzionata a farsi perdonare e confessare tutto. Ad opporsi sono Marina e Roberto, che cercano di convincerla a non farlo, facendole presente i potenziali rischi legali verso cui va incontro. Alberto si fa un esame di coscienza e si rende conto di aver sbagliato con Clara e con Lia, tanto da decidere di restituire a quest’ultima i suoi gioielli. Diego comincia ad avere il sentore che ci sia qualcosa che non va nella sua fidanzata.

