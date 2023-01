Un posto al sole/ Anticipazioni 26 gennaio: Viola in crisi per Damiano

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 26 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 26 gennaio, rivelano che da quando Damiano è entrato nella sua vita, Viola si è sentita sempre più coinvolta dalle sue vicende familiari, e, senza rendersene conto, ha finito per affezionarsi a lui fino a provare un sentimento. La pericolosa vicinanza tra i due li ha messi più volte a rischio, specialmente perché Damiano non vuole tradire la fiducia di Eugenio, il suo capo nonché marito di Viola. E per allontanare quei sentimenti che anche lui prova, ha finito per prendere una decisione spiazzante. Ora Viola si sente in crisi perché capisce di non essere pronta a rinunciare al poliziotto, e non può più soffocare i sentimenti che prova per lui.

Alice ha dei sensi di colpa per aver esagerato con Nunzio, ma ora che la sua bugia è saltata fuori, la ragazza è intenzionata a farsi perdonare e confessare tutto. Ad opporsi sono Marina e Roberto, che cercano di convincerla a non farlo, facendole presente i potenziali rischi legali verso cui va incontro.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 26 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Alberto Palladini, dopo aver messo all’angolo Clara, si rende conto di aver esagerato. Questo esame di coscienza lo porterà a riflettere: sarà forse il tempo di smettere di giocare e restituire a Lia il tesoro che le appartiene? Mentre la vicenda dei gioielli si avvicina alla conclusione, Diego comincia ad avere il sentore che ci sia qualcosa che non va nella sua fidanzata. Lia ha degli atteggiamenti piuttosto strani che lo fanno insospettire: e se non avesse detto del tutto la verità riguardo al suo tesoro di famiglia? Quel che è certo è che ora Diego inizierà ad indagare al riguardo…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Alice alla fine confessa tutta la verità su quanto accaduto con Nunzio, confermando i sospetti di Elena. Mentre sua madre vorrebbe che esponesse la sua vera versione dei fatti, i nonni Roberto e Marina sono invece propensi a non rovinare la reputazione della nipote e quindi pensano a un piano per evitare danni. Elena riesce però a ritrovare il sostegno delle amiche di sempre. Intanto il Caffè Vulcano continua ad essere preso di mira dai social che incolpano Silvia di non aver licenziato Nunzio. Bianca fa una particolare richiesta che mette in allarme e preoccupazioni i genitori, già ancora visibilmente scossi dopo quanto accaduto a scuola.

