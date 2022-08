Un posto al sole/ Anticipazioni 5 agosto: Lara parte, Roberto ignaro dell’accordo…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 5 agosto: Lara va via, Marina nasconde un segreto a Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole in onda il 5 agosto svelano che da quando Chiara è fuggita dall’Italia, Nunzio sta facendo sempre più fatica a riprendere il controllo sulla sua vita. Ha provato ad uscire con i suoi amici, ma ciò non è servito. In crisi, Nunzio vuole solo raggiungere la ragazza che ama ed è disposto a tutto pur di farcela. Intanto, Lara si prepara a partire e forse per lei sembra giunto il momento di uscire dalle loro vite. Roberto è all’oscuro dell’accordo economico stipulato tra Marina, che ha agito in segreto, e la Martinelli… Cosa accadrà quando lo scoprirà? Cambierà idea su Marina?

Determinata a prelevare campioni di sangue dalle bufale del caseificio, Speranza intende farsi aiutare da Guido, Mariella e Castrese per distrarre papà Espedito. Il piano è allettante, ma non è detto che possa andare tutto liscio…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: un accordo economico lega Lara e Marina

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto Ferri proprio non sa quello che sta accadendo alle sue spalle. Infatti la sua attuale compagna, Marina, sta per stringere un accorto con la sua rivale in amore, Lara. Quest’ultima ha scoperto di essere sull’orlo della bancarotta e per poter evitare ulteriori problemi economici, è costretta a mettere in pausa le sue trame contro la coppia felice. L’unico modo è rivolgersi a Marina, l’unica in grado di aiutarla a recuperare credito.

Nel frattempo, Rossella ha ricevuto una lettera da Corrado e ne è rimasta turbata; ciò la fa riflettere sul senso della vita e potrebbe cambiare idea sull’aver rifiutato la convivenza con Riccardo… Infine, Speranza, con l’ausilio di un posto e con il supporto del fratello Castrese, indaga senza dire nulla al padre, cercherà di indagare sull’attuale stato di salute delle bufale del caseificio di famiglia.

