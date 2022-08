Un posto al sole/ Anticipazioni 4 agosto: Marina, un’offerta che non può rifiutare…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 4 agosto: l’offerta di Lara a Marina…

Le anticipazioni di Un posto al sole in onda il 4 agosto svelano che Roberto Ferri proprio non sa quello che sta accadendo alle sue spalle. Infatti la sua attuale compagna, Marina, sta per stringere un accorto con la sua rivale in amore, Lara. Quest’ultima ha scoperto di essere sull’orlo della bancarotta e per poter evitare ulteriori problemi economici, è costretta a mettere in pausa le sue trame contro la coppia felice. L’unico modo è rivolgersi a Marina, che potrebbe aiutarla a recuperare credito: e l’offerta di Lara le lascia molto a cui pensare.

Intanto, Rossella ha ricevuto una lettera da Corrado e ne è rimasta turbata; ciò la fa riflettere sul senso della vita e sulle sua caducità. Questo la porterà a ripensare sulla convivenza con Riccardo? Infine, Speranza, con l’ausilio di un posto e con il supporto del fratello Castrese, indaga senza dire nulla al padre, cercherà di indagare sull’attuale stato di salute delle bufale del caseificio di famiglia.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Serena scopre il segreto delle gemelle, si sono scambiate…

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto e Marina sono ufficialmente una coppia e si fanno vedere per la prima volta insieme in pubblico. Le cose prendono una piega inaspettata quando incontrano una vecchia conoscenza. Lara vorrebbe dividere la coppia, ma c’è un grosso ostacolo: è sull’orlo della bancarotta, ha grossi problemi economici e suo malgrado si trova a dover compiere una mossa azzardata se vuole portare avanti il suo piano: chiedere aiuto proprio alla sua rivale in amore, Marina…

Intanto, Rossella aveva rifiutato la proposta di convivere, e Riccardo non l’ha presa bene. Ma la giovane ha ben altri problemi di cui occuparsi quando riceve una notizia terribile. Infine, Serena scopre il segreto di Manuela e Micaela: le due gemelle si sono scambiate di posto e ne è rimasta delusa. Ora deve capire cosa fare, se rivelare tutto a Jimmy, oppure coprire loro le spalle e continuare ad appoggiarle. Una bella scelta…











