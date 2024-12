Puntata dopo puntata i tantissimi fan di Un posto al sole si piazzano davanti al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini riescono sempre a catturare non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori, in termini di ascolti infatti i risultati sono sempre ottimo. L’amatissima soap opera partenopea va in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre, gli episodi però sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Cosa succederà nei prossimi episodi di Un posto al sole? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, giovedì 5 dicembre 2024. Queste fanno sapere che Rossella sarà sempre più convinta che finire la specializzazione all’estero sia la scelta più giusta dal momento che le cose in ospedale peggiorano sempre di più. La Graziani riceverà un’inaspettata telefonata che potrebbe accelerare la sua partenza.

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità e colpi di scena nell’episodio di giovedì 5 dicembre 2024. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che scoppierà un’accesa discussione tra Espedito e Castrese, al termine della quale il padre avrà un malore. L’atteggiamento del fidanzato di Sasà potrebbe causare una frattura nel suo rapporto con il padre. In preda alla preoccupazione per quello che sta succedendo nella sua famiglia, Mariella si chiederà cosa stia davvero succedendo. Il nipote le svelerà come stanno le cose?

Nel frattempo Filippo ripenserà a ciò che è successo con il padre, nell’ultimo periodo la tensione tra loro è aumentata sempre di più. Roberto Ferri però non proverà nessun senso di colpa nei confronti del figlio e non avrà alcuna intenzione di scusarsi per il suo comportamento. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Samuel farà casualmente un sorprendente incontro che gli farà vivere uno dei più emozionanti momenti della sua vita.