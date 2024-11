Cosa succederà a Un posto al sole nella puntata che andrà in onda giovedì 28 novembre 2024? Moltissimi fan dell’amatissima soap opera partenopea sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, le anticipazioni trapelate sul web come al solito cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Questi puntata dopo puntata restano sempre incollati al televisione, gli episodi vanno in onda su Rai 3 alle 20.50 da lunedì a venerdì e sono sempre disponibili sulla piattaforma streaming Raiplay.

Dopo l’aggressione subita da Don Antoine in chiesa che poteva costargli la vita la Polizia è ancora alla ricerca di Pasquale, al momento infatti sembra essere lui il principale sospettato. Nessuno però sa dove si trova, a parte Manuel che lo ha trovato per caso. Le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì 28 novembre 2024 fanno sapere che il figlio di Rosa non dirà a nessuna dove si trova il presunto aggressore del parroco, infatti deciderà di aiutarlo e questo potrebbe farlo finire nei guai.

Anticipazioni Un posto al sole, giovedì 28 novembre 2024: Rossella e Nunzio verso l’addio? Michele è preoccupato per lei

Quello che sta vivendo Rossella non è un periodo affatto semplice, in ospedale la tensione aumenta sempre di più a causa dell‘atteggiamento del primario e sta davvero pensando di andare a studiare all’estero per non compromettere la sua carriera. Le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì 28 novembre 2024 rivelano che vedendola così turbata e scoraggiata Michele sarà sempre più preoccupato per la figlia.

A peggiorare la situazione di Rossella è anche il rapporto con Nunzio, nei precedenti episodi di Un posto al sole entrambi hanno ammesso che si amano e si sono lasciati travolgere dalla passione. Cammarota è convinto di voler stare con la talentuosa dottoressa però le ha chiesto un po’ di tempo per parlare con Diana dal momento che nemmeno lei sta vivendo un periodo sereno.

Stando alle anticipazioni trapelate sul web la relazione tra lo chef del Caffè Vulcano e la Graziani potrebbe finire ancor prima di cominciare. Nel frattempo Samuel farà una strana e particolare richiesta a Manuela per potersi staccare definitivamente da Micaela che metterà la Cirillo in difficoltà. Di che si tratta? Non ci resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole per scoprire tutto quello che accadrà.