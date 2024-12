Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni di Un posto al sole in merito alla puntata che andrà in onda domani, mercoledì 4 dicembre 2024. Moltissimi sono i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti, puntata dopo puntata infatti restano incollati al televisore per non perdere alcun dettaglio. Gli inquilini di Palazzo Palladini con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare non poco l’attenzione dei tantissimi fan della soap opera partenopea, in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50. Gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 4 dicembre 2024/ Enrico cerca di evitare Marta, Matteo si aggrava

Nell’ultimo periodo il rapporto tra Filippo e suo padre non è affatto sereno e le cose peggioreranno sempre di più. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che lo spietato imprenditore e suo figlio saranno sempre più distanti, al momento la frattura che si è creata nel loro rapporto sembra essere diventata insanabile. A rendere le cose ancora più difficili tra loro sarà ancora una volta Roberto Ferri, nell’episodio di mercoledì 4 dicembre 2024 come sempre sarà pronto a tutto pur di salvaguardare i suoi interessi.

Anticipazioni Beautiful, puntata 4 dicembre 2024/ Hope confessa a Thomas che vuole stare con lui

Anticipazioni Un posto al sole, 4 dicembre 2024: Rosa indaga sull’aggressione di Don Antoine

I tantissimi fan di Un posto al sole assisteranno ad altre interessanti novità e colpi di scena nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 4 dicembre 2024, su Rai 3. Le anticipazioni fanno sapere che Rosa sarà sempre più convinta che Pasquale non c’entri nulla con l’aggressione subita da Don Antoine, pensa infatti che sia stato qualcun altro ad aggredirlo. Convinta quinta dell’innocenza del figlio di Luisa inizierà ad indagare per scoprire chi sia stato in realtà a fare del male al parroco.

Un posto al sole, anticipazioni 3 dicembre 2024/ Rosa ha dei dubbi sull'aggressione, Ferri ostacola Michele

Cos’altro succederà a Un posto al sole nell’episodio di mercoledì 4 dicembre 2024? Le anticipazioni rivelano che Manuela dovrà prendere una decisione dolorosa ma necessaria dopo aver fatto ingelosire la sorella. Micaela infatti apparirà non poco infastidita per via dell’amicizia nata tra la sorella e Samuel. Cosa deciderà di fare la Cirillo? Gli spoiler trapelati sul web non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti dell’amatissima soap opera.