Un posto al sole/ Anticipazioni 5 gennaio 2024: Ida tenta la fuga, ma…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 5 gennaio 2024

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 5 gennaio, ci dicono che Diego cerca di capire come mai Ida non è tornata a Napoli e, soprattutto, perché dopo la telefonata con lei, c’è qualcosa che non torna. Ben presto, il Giordano si renderà conto che la ragazza corre un grave pericolo. Infatti la donna polacca è ormai segregata in casa, prigioniera della sua stessa famiglia che ha preferito accettare il denaro sporco di Roberto e Marina piuttosto che acconsentire alle sue richieste. Ida però è forte e tenterà una via di fuga. Tuttavia, l’impresa sarà più difficile del previsto. I Ferri, però, non hanno pensato minimamente che l’amore tra i due giovani sarà più forte di ogni cosa. Infatti Diego ha già capito che c’è qualcosa che non va, e non esiterà a chiedere aiuto a Raffaele per cercare di venirne a capo.

Clara ha permesso ad Alberto di rientrare nella sua vita e in quella del loro figlio. Ben presto, la Curcio rifletterà turbata sulla sua difficile decisione e comincerà a dubitare delle intenzioni dell’ex: il Palladini si riprenderà Federico, separandola dal bambino per sempre?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 5 gennaio 2024 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Micaela ha riscosso un enorme successo in radio, e tutti sono molto fieri di lei. Michele si rende conto che tra i fan della ragazza, sua co-conduttrice, c’è anche una persona di cui lui non sospetta minimamente, e che gli è anche molto vicina. Di chi potrebbe trattarsi? Per il giornalista radiofonico, le sorprese non finiscono qui. Infatti le anticipazioni ci svelano che, alla vigilia dell’Epifania, è in arrivo per lui un’importante novità, ma non sappiamo se dal punto di vista personale o lavorativo…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Antonio scopre della relazione tra sua madre Viola e Damiano, grazie all’amico Manuel che gli racconta tutto. Il bambino ne resta profondamente turbato e i suoi genitori non riescono a capire cosa gli stia succedendo. Fino a quando Viola lo scopre. Lei ed Eugenio decidono di parlare al figlio, ma non sarà così semplice. Clara ed Eduardo sono tornati a Napoli, e la ragazza permette ad Alberto, in depressione per la lontananza da Federico, di vedere il bambino. Damiano, invece, cerca di convincere Eduardo a passare dalla parte della giustizia.

Diego tenta di contattare Ida in Polonia, ignaro che la ragazza sia tenuta prigioniera dai suoi familiari, che sono stati pagati da Roberto e Marina per liberarsi della scomoda ospite. Speranza, finita la sua storia con Samuel, si libera della presa paterna ed è pronta a cominciare un nuovo capitolo della sua vita.











