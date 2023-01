Un posto al sole/ Anticipazioni 5 gennaio: Viola prova qualcosa per Damiano?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 5 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 5 gennaio, rivelano che Chiara è ripartita e Nunzio si sente molto solo e triste. Il giovane Cammarota non riesce ad accettare questa distanza, specialmente per le parole che la sua fidanzata gli ha detto prima di andare via. Alice approfitta della situazione di fragilità di Nunzio per cercare di conquistarlo: la ragazza si è ormai convinta di avere una qualche possibilità con lui e sappiamo che non mollerà facilmente la presa! Ma stavolta i suoi tentativi potrebbero non avere un esito felice…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 5 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che ora che il suo matrimonio sembra arrivato al capolinea, Viola sta capendo di essersi sempre più affezionata a Damiano, e non in amicizia. La giovane supplente sta attraversando una vera e propria crisi sentimentale in cui alla fine giungerà a realizzare qualcosa che finora non riusciva neanche ad ammettere a se stessa. Infatti, i sentimenti che prova verso Damiano potrebbero andare oltre l’amicizia, anzi ne è sicura: l’agente di polizia le piace, e anche molto! Come si comporterà con lui?

Prosegue ancora la trama “leggera” di Un posto al sole, con Micaela che ha perso la testa per Samuel da quando lo ha visto alla festa di Capodanno. Il povero e ignaro fidanzato di Speranza è caduto nella morsa della terribile gemella Cirillo, la quale sfrutta ogni occasione per stargli accanto! La situazione comincia a far esasperare la giovane nipote di Mariella, che chiederà alla zia di adottare una strategia diversa per tenere lontano il suo ragazzo dalla “piovra” Micaela!

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il rapporto tra Viola ed Eugenio peggiora di giorno i giorno. Al contrario, la giovane supplente si sente sempre più vicina a Damiano, diventato suo amico e confidente nell’ultimo periodo, e verso il quale nutre dei sentimenti che potrebbero andare ben oltre le apparenze. Ciò getta Viola in confusione. Intanto, dopo che Diego ha parlato con lei, Clara si trova in una posizione scomoda: è piuttosto disorientata sulla questione dei gioielli di Alberto e non sa come comportarsi soprattutto perché quest’ultimo nega di essere entrato in possesso del prezioso tesoro che appartiene alla famiglia di Lia. Clara dovrà scegliere a chi credere: al suo fidato Alberto oppure alla giovane domestica?

Micaela si è messa in testa di conquistare Samuel, pur sapendo benissimo che il ragazzo è fidanzato con Speranza. La giovane, da parte sua, è molto preoccupata per l’avvicinamento della terribile Micaela verso di lui. A quel punto chiede aiuto alla zia Mariella, che saprà proporle una particolare strategia tutta sua, con conseguenze esilaranti! La Cirillo si arrenderà?











