Un posto al sole/ Anticipazioni 6 febbraio: per Niko un risvolto inaspettato

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 6 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 6 febbraio, rivelano che il processo a Lello Valsano è appena iniziato, eppure anche nelle sue fasi preliminari interessa un po’ tutte le persone coinvolte. In primis Viola e Niko, molto turbati e nervosi all’idea di ritrovarsi nella stessa stanza con l’uomo che ha ucciso Susanna. Vecchie ferite vengono quindi riaperte e per entrambi è difficile rimanere lucidi e concentrati durante il processo. Viola e Niko, però, hanno un modo differente di affrontarlo. Se la giovane supplente deciderà di fare altro, il giovane Poggi concluderà la giornata con un epilogo del tutto inaspettato. Ci sarà Manuela a fargli visita, con la quale parlerà della scelta di costituirsi parte civile. La presenza della Cirillo riuscirà a dargli un po’ di serenità, ma non solo…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 6 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Sasà non sa se incontrare o meno “Bufalotto sensibile”. La loro conoscenza è proseguita ormai ben oltre, quindi Mariella cerca di convincere il vigile ad accettare la sua proposta di venire allo scoperto. Sasà resta titubante, ma alla fine decide di incontrarlo. Come andranno a finire le cose tra loro? Salvatore scoprirà che dietro il suo amico virtuale si nasconde, in realtà, Castrese, e che lui lo ha già incontrato durante la cena di Capodanno proprio a casa di Mariella? E chissà se questa storia possa giungere almeno a un lieto fine per il povero vigile!

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, la vicenda di Alice è terminata, con lei che ha preso una decisione in merito alla sua partenza per Londra con Elena. Gli utenti in rete, però, non hanno ancora perdonato Nunzio, sebbene sia stato vittima delle menzogne della ragazza, e il Vulcano è ancora sotto attacco con pessime recensioni che rischiano di danneggiare ulteriormente la sua reputazione. Nunzio decide che è il momento di parlarne con Chiara. Intanto il processo a Lello Valsano sta per iniziare e ciò provoca grande apprensione e turbamento in Niko e Viola, che rivivono quegli attimi terribili in cui Susanna è morta per colpa del criminale. Mariella non ne può più e deve dividersi in tre tra la sorella Bice, che intende coinvolgerla in una Crociera solo per loro due, l’amico Salvatore, che soffre di solitudine, e Castrese con le sue domande…

