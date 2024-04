Un posto al sole/ Anticipazioni 9 aprile 2024: Diana rimane coinvolta in un grave incidente…

Un posto al sole torna domani, martedì 9 aprile 2024, con una nuova imperdibile puntata. Le novità dell’amatissima soap rivelano che Rossella dovrà fronteggiare una situazione molto seria e complessa al suo ritorno in ospedale.

Le anticipazioni di Un posto al sole ci svelano che Diana finirà in gravi condizioni e sarà Rossella a cercare di salvarle la vita. In tutto questo, la ragazza capisce che l’atteggiamento di Nunzio è molto strano e comincia a porsi delle domande. Roberto e Marina vivranno attimi di terrore a causa del ritorno di Ida… le loro vite potrebbero cambiare per sempre, ma accade qualcosa che fa riflettere molto Marina.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore/ Puntata 9 aprile 2024: Vittorio si rende conto di amare ancora Marta

Un posto al sole, anticipazioni puntata 9 aprile 2024

Rossella è tornata stabilmente a lavorare in ospedale, ma verrà messa subito di fronte a una prova piuttosto dura. Diana è rimasta coinvolta in un brutto incidente, e la ragazza decide di occuparsi dell’emergenza ritrovandosi a collaborare con Riccardo.

Le anticipazioni di Un posto al sole del 9 aprile 2024 rivelano che dopo aver soccorso Diana, Rossella nota la strana reazione di Nunzio; quest’ultimo sembra molto preoccupato per le sorti della donna. Che cosa nasconde? Nel frattempo, Roberto e Marina entrano in una profonda crisi a causa del ritorno di Ida che comincia a far tremare la coppia. I due vogliono tenere con sé il piccolo Tommy, ma un gesto del bambino porta Marina a nutrire dubbi etici sulla natura del suo ruolo genitoriale. Raffaele e Renato tornano a litigare ferocemente; i due riusciranno a chiarire una volta snocciolata la verità di quanto accaduto.

La Promessa/ Anticipazioni 9 aprile 2024: Jana dovrà aiutare Manuel con la Duchessa di Infantes

Un posto al sole, cosa è successo nelle precedenti puntate

Nunzio vuole scoprire i motivi per cui è stato aggredito in passato; per farlo decide di rivolgersi a Diana per conoscere la sua testimonianza e spingerla a denunciare tutto.

Nel frattempo, Rossella è sempre più confusa sui suoi sentimenti. La ragazza ripensa a Luca e cerca di fare chiarezza e capire cosa vuole realmente. Mariella e Guido, invece, continuano a litigare e non capirsi. La coppia è sempre più in bilico e poco incline a trovare un punto di incontro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA