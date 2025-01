Nel penultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole in onda domani, giovedì 9 gennaio 2025, tante saranno le novità e i colpi di scena che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Questi sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini, puntata dopo puntata infatti restano sempre davanti al televisore per assistere alle loro intriganti vicende. L’amatissima soap opera partenopea viene trasmessa su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e riesce sempre a conquistare ottimi risultati in termini di ascolti.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni di Un posto al sole in merito all’episodio di domani, giovedì 9 gennaio 2025, queste fanno sapere che dopo un duro confronto e tanta insistenza Rossella riuscirà a convinvere Enrica a segnalare alla Direzione Sanitaria l’inappropriato comportamento di Fusco.

Anticipazioni Un posto al sole 9 gennaio 2025: Rosa in difficoltà, Samuel vuole stare lontano da Micaela

I tantissimi fan della nota soap opera partenopea assisteranno ad altre interessanti novità nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 9 gennaio 2025, su Rai Tre. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole Rosa continuerà a fare i conti con un momento molto delicato della sua vita. Dal punto di vista sentimentale ha molte inertezze in merito alla sua frequentazione con Pino, dovrà affrontare alcune difficoltà anche con la scuola serale.

Cos’altro succederà a Un posto al sole? Le anticipazioni fanno sapere che Samuel cederà ancora di fronte alle seduttive armi di Micaela e per non ripetere ancora lo stesso errore non saprà cosa fare. Ad aiutarlo ci penserà Manuela, la Cirillo infatti avrà un’idea che potrebbe rivelarsi perfetta per Piccirillo.

