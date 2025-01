Moltissimi telespettatori sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, l’amatissima soap opera partenopea che da anni cattura l’attenzione di moltissimi fan. Questi quotidianamente restano incollati al televisore per non perdere alcun dettaglio, gli episodi vengono trasmessi su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50. Novità e colpi di scena non mancano mai e fanno incuriosire non poco i fan, in termini di ascolti la soap conquista sempre ottimi risultati.

Sono trapelate interessanti anticipazioni di Un posto al sole in merito alla puntata che andrà in onda domani, mercoledì 8 gennaio 2025, su Rai 3. Queste fanno sapere che Rossella non riuscirà più a tollerare lo squallido abuso di potere di Fusco. Per l’ennesima volta proverà a convincere Enrica a ribellarsi agli abusi e ai soprusi del primario.

Le novità a Un posto al sole non sono ancora finite e come al solito faranno incuriosire non poco i telespettatori. Cos’altro succederà nella puntata di domani, mercoledì 8 gennaio 2025? Stando alle anticipazioni Rosa non sarà ancora pronta ad iniziare una nuova relazione sentimentale ed è per questo motivo che ha chiesto un po’ di tempo a Pino, lui apparirà titubante di fronte alla sua richiesta.

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole la Picariello dovrà fare i conti con un altro duro colpo. Nel frattempo Samuel proverà a resistere agli insistenti tentativi di seduzione di Micaela, nonostante l’amore e la forte attrazione che prova nei confronti della Cirillo riuscirà a non cedere? Non ci resta che attendere per scoprirlo, di sicuro con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini terranno moltissimi telespettatori incollati al televisore.

