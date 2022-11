Un posto al sole/ Anticipazioni 9 novembre: Roberto pronto ad agire contro Fabrizio

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 9 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 9 novembre, rivelano che l’attenzione è tutta concentrata sulla vicenda del sequestro di Marina, che finalmente arriva a un punto di svolta. Ora che Roberto sa che la sua amata è tenuta prigioniera per colpa di Fabrizio, Ferri non si fa scrupoli per cercare di trovare un modo per salvarla. L’uomo, infatti, si è messo in testa che vuole agire da solo: spetterà solo a lui avventurarsi alla ricerca del posto in cui Fabrizio ha nascosto Marina. Qualcuno, però, cercherà di dissuaderlo o quantomeno di farsi aiutare. Parliamo dei suoi familiari, Franco e soprattutto il figlio di Ferri, Filippo, che vorrebbero aiutarlo in questa ricerca disperata.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 9 novembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che le cose tra Rossella e Riccardo raggiungono il culmine. I due innamorati hanno nuovamente litigato per colpa della gelosia di lui, il quale non riesce più a sopportare la presenza dell’ex della dottoressa nella sua vita. Nunzio, dal canto suo, ha solo cercato Rossella per un conforto dopo la partenza di Chiara. Le anticipazioni su questa coppia svelano che tra loro cadrà il gelo, e sarà molto difficile risanare la loro relazione. Tutto, però, potrebbe non essere perduto per sempre.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Roberto ha ormai capito che Marina è stata sequestrata da Fabrizio, il quale continua a tormentarla con i suoi squallidi tentativi di tornare insieme. Ferri deciderà di agire contro l’ex di Marina e vorrà mettersi personalmente sulle sue tracce, ma i suoi familiari avranno qualcosa da ridire. In particolare ci sarà Serena ad opporsi, e tenterà di convincere Filippo a non darla vinta al padre e, piuttosto, a chiedere aiuto alle autorità.

Riccardo continua ad essere geloso dell’amicizia tra Rossella e Nunzio. Come sappiamo, dopo la partenza di Chiara, quest’ultimo e la sua ex si sono riavvicinati, seppur in ambito amichevole. Questa situazione, però, ha stancato Riccardo. E il suo comportamento ossessivo porterà Michele ad avvertire sua figlia, dicendole poi cosa ne pensa del dottor Crovi. Anche Nunzio cercherà di aiutare l’amica ad affrontare la situazione, ma Rossella sarà molto decisa su questo punto. Infatti dirà a entrambi che intende affrontare Riccardo da sola. Lia ha accettato di uscire con Diego, e i due passano una piacevole giornata insieme in cui scoprono molte cose in comune.

