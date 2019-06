Un posto al sole/ Anticipazioni: la rapina al Vulcano, ecco le terribili conseguenze

Anticipazioni Un Posto al sole della puntata 13 Giugno

Cosa è accaduto e cosa accadrà durante le nuove puntate di Un posto al sole? La telenovela Made in Italy va in onda ogni giorno sulla terza rete di Casa Rai

Un posto al sole, cosa è accaduto e cosa accadrà

Nel corso della puntata di Un posto al sole andata in onda ieri, abbiamo assistito al tentativo di Maurizio e Mimmo di fare nuovamente una rapina al Caffè Vulcano, non sapendo che Arianna avesse con sé una pistola. Tormentato dalla fine della storia con Beatrice, Diego ha scoperto che la sua ex ha una nuova relazione. Nel corso delle puntate in onda oggi e domani, vedrete quanto la rapina al Vulcano avrà delle conseguenze traumatiche sui presenti. Ferri scoprirà che Alberto sta cercando di accantonare il suo progetto di chartering, partendo con una competizione proprio scorretta. Come reagirà l’uomo? Dopo essersi spiegato con Cerruti, Guido si appresterà a voltare pagina e a cominciare una nuova vita al fianco di Mariella e Lorenzo. Michele è deciso a parlare con Scaglione. Per Serena è arrivato il momento di prendere un’importante decisione sul suo futuro di lavoro. Alex sembra voler abbandonare l’ipotesi del trasferimento in terrazza, ma Vittorio non la pensa allo stesso modo.

