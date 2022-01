Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 20 gennaio: Nunzio destabilizzato dalla mamma

UN POSTO AL SOLE, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA

Nelle puntate scorse la soap Un Posto al Sole ha registrato eventi davvero importanti. L’arrivo di Virginia, moglie di Riccardo, ha sicuramente segnato la storia tra Rossella e Crovi creando un trio che lascerà senza fiato. Patrizio affranta dalla rottura con Clara vivrà con dolore il distacco al punto da giungere ad aggredire Alberto con un finale non voluto.

La caduta di Alberto porta quest’ultimo ad alimentare il suo desiderio di vendetta e a far apparire di nuovo la su vera indole, meschino e cattivo: l’avvocato Palladini minaccerà Clara. Silvia, dopo aver lasciato Michele, proprio non riesce a far accettare ai parenti e agli amici Giancarlo, che fa di tutto per adattarsi alla situazione. L’arrivo della mamma di Nunzio segna una svolta, la stessa avverte il figlio della differenza sociale tra lui e Chiara. Il suo arrivo destabilizzerà Franco.

Nella soap Un Posto al Sole Alberto è pronto a lasciar perdere Patrizio e a non denunciarlo per l’aggressione, ma allo stesso tempo altrettanto pronto a chiedere qualcosa in cambio a Clara. Alberto Minaccia Clara che se non tornerà a vivere con lui denuncerà Patrizio. La stessa, sentendosi in colpa nei confronti del Giordano e pensando di aiutarlo cederà al ricatto? Chiara stanca dei tanti impegni e non pronta a gestire tutta la situazione patrimoniale del padre decide di confidarsi con Nunzio lamentandosi dei suoi tanti impegni. Continuano i battibecchi tra Mariella e Guido, la quale vorrebbe un Guido più attivo e paritario al punto da consegnargli una lista delle cose da fare, lista che si trasformerà in momenti imbarazzanti che vedranno coinvolta la coppia.

ANTICIPAZIONI UN POSTO AL SOLE 20 GENNAIO 2022: ECCO COSA ACCADRÀ OGGI

Vediamo le anticipazioni della puntata di oggi, 20 gennaio 2022, di Un Posto al Sole. L’arrivo della madre Katia aveva destabilizzato Nunzio, il quale si trova in affanno con le pressioni della madre nei confronti di Chiara e con il suo atteggiamento negativo ritenendo che vi siano troppe differenze sociali. Franco, seppur triste che Angela è partita, trova in Katia una buona compagnia.



