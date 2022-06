Un posto al sole, anticipazioni 22 giugno: il piano di Diego contro Raffaele

Nella puntata di Un posto al sole di oggi, mercoledì 22 giugno, Diego trama contro Raffaele per allontanarlo da Elvira, quindi fa in modo di riavvicinarlo ad Ornella. Niko riceve una lettera di Tregara indirizzata a Clara. La domanda è se ora la consegnerà alla ragazza oppure se la terrà per sé. Intanto, Silvia è appena rientrata da Bari e si ritrova a confortare Rossella e i suoi tormenti amorosi: la donna è ancora indecisa se dare oppure no una seconda possibilità a Riccardo poiché teme di essere ferita di nuovo. Nel frattempo, Guido sorprende Mariella e Samuel insieme in un atteggiamento compromettente. La questione per Guido sarà come arginare Espedito per impedire che lo scopra.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Raffaele mente a Diego, il dilemma di Eugenio

Dopo che suo figlio Diego lo ha scoperto in atteggiamenti intimi con Elvira, Raffaele non può fare altro che mentirgli. Questa situazione continua a tormentare l’uomo che sa che prima o poi sarà costretto a compiere scelte difficili. Infatti, Diego non sa che suo padre è stato costretto a dirgli bugie perché Elvira è l’unica persona a conoscenza del suo legame con Valsano e il suo clan. Il ragazzo, però, non si lascerà intimidire e comincerà a indagare per conto suo per risalire alla verità e aiutare così i suoi genitori. Intanto, Eugenio è alle prese con un enorme e difficile dilemma.

Riccardo ha deciso sul futuro della proprietà, in particolare sulla questione della vendita. E la cosa preoccuperà Virginia e Rossella: la sua scelta avrà delle ripercussioni su entrambe. Rossella, però, non è ancora pronta per tornare a fidarsi di Crovi. Infine, il ritorno improvviso di Espedito getta nei guai Speranza e soprattutto Samuel, sorpresi dal suo arrivo in città.

