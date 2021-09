Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 24 settembre: Adele al bivio

Un posto al sole, anticipazioni puntata 24 settembre

Nell’episodio di Un posto al sole del 24 Settembre, vedremo che Adele sarà parecchio preoccupata. Dopo aver parlato con Niko, la giovane ha scoperto che il responsabile dell’aggressione di Susanna potrebbe essere Mauro. La ragazza sarà divorata allora dai dubbi e non saprà cosa fare. In particolare, Adele sarà indecisa se confessare a Giulia e a Niko la sua relazione amorosa con Mauro e il fatto che l’uomo non piacesse affatto alla Picardi. Dopo l’incontro con Manlio, Giulia scoprirà che ultimamente Adele ha avuto a che fare con una sua vecchia conoscenza, il quale potrebbe avere delle novità importanti riguardanti l’agguato all’avvocatessa Picardi.

Serena, inoltre, passerà un brutto momento. La ragazza infatti ha scoperto che Viviana continua a far parte della vita di Davide, in quanto ha letto dei messaggi compromettenti tra i due giovani. Serena deciderà allora di confidare tutta la sua tristezza a Marina. Mariella e Guido, infine, saranno contenti dal fatto che potranno ottenere, a detta di Alberto, un risarcimento maggiore rispetto a quello calcolato dall’assicurazione.

Un posto al sole: dove siamo rimasti

Negli ultimi episodi di Un posto al sole, abbiamo assistito a tantissime novità. Innanzitutto, la giovane avvocatessa Picardi ha subito un tremendo agguato. La donna si sta trovando allora a lottare tra la vita e la morte in un freddo letto di ospedale. I medici stanno facendo di tutto per salvarla e, per questa ragione, hanno deciso di prolungare il suo coma farmacologico. Le prime indagini condotte dalla polizia hanno portato gli inquirenti a sospettare che il responsabile dell’agguato ai danni di Susanna sia Renato. Per questa ragione, Franco e Niko hanno deciso anche loro di indagare sul terribile episodio che ha coinvolto la donna, per cercare di dimostrare la totale estraneità ai fatti del Poggi.

Le ricerche dei giovani li hanno indotti a sospettare, allora, di una persona molto vicina ad Adele. La ragazza sta soffrendo parecchio e l’unico aiuto che sta ricevendo proviene da Giulia, che ha offerto tutto il suo supporto all’amica. Per provare ad aiutare Adele, la donna si è fatta coraggio ed è andata ad incotrare Manlio. Silvia, infine, è sempre più coinvolta dalla storia clandestina la vede essere l’amante di Giancarlo Todisco.

Un posto al sole, cosa è accaduto nella puntata del 23 Settembre?

Nella puntata di questa soap opera del 23 Settembre, Niko va a trovare Adele. Il ragazzo vuole parlare alla giovane delle sue indagini riguardanti l’aggressione subita da Susanna. La donna in un primo momento non desidera ascoltare il Poggi, ma poi decide di sentire ciò che il ragazzo ha da rivelarle. Niko dice quindi ad Adele che le sue ricerche lo stanno portando a pensare che l’episodio di violenza ai danni di Susanna potrebbe essere stato architettato da Mauro. La donna rimane a bocca aperta, in quanto all’insaputa di tutti sta intrattenendo una relazione amorosa proprio con Mauro. In seguito alla confidenza che Niko le ha fatto, Adele inizia ad avere dei dubbi circa l’integrità morale del suo amante.

Roberto, poi, decide di riconquistare il cuore di Marina. L’uomo incomincia allora a corteggiare frequentemente la donna, ma presto comprende che ritornare ad essere il compagno di Marina sarà un’impresa non troppo facile.

Serena, dunque, si sta preparando a lasciare Napoli alla volta di Tenerife. Nonostante la sua decisione, la giovane scopre che nella vita di Davide c’è ancora Viviana.



