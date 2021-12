Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 27 dicembre: Rossella e Riccardo in crisi

La soap di Rai Tre “Un Posto al Sole” non si è fermata neanche per il periodo festivo e nel 2021 ha accompagnato gli spettatori per brindare al Santo Natale insieme con qualche ritorno e con qualche passo indietro. A seguire, una breve sintesi di ciò che finora è accaduto. Nelle puntate precedenti avevamo lasciato i personaggi in uno stato emozionale vario. Rossella con Riccardo, felici a Bolzano fin quando le bugie dell’uomo non hanno scatenato l’ira della donna, pronta a chiedere una spiegazione. Patrizio è arrabbiato con i genitori per le interferenze nella relazione con Clara, ma è pronto a perdonarli e passare la vigilia di Natale con gli stessi per uno strano miracolo. Guido è sempre più innamorato di Mariella.

Un Posto al Sole: sintesi ultima puntata

La puntata vede i nostri protagonisti ancora in aria di festa. In particolare, è il piccolo Jimmy ad essere impaziente: saputo dell’arrivo di Cristina Ferri non vede l’ora di rivederla. La piccola, infatti, aveva passato il Natale con la madre, pronta a trascorrere gli ultimi giorni della fine dell’anno con il padre. Niko e Raffaele incoraggiano e guardano con il sorriso il primo innamoramento di Jimmy. Nel frattempo, il clima leggero si interrompe almeno per la famiglia Boschi. Angela da una parte riceve una bella notizia di lavoro e dall’altra sa che la sua scelta condizionerà tutta la famiglia, perché il nuovo incarico richiede un allontanamento. Altri personaggi pronti a lasciare temporaneamente la soap? Rossella dopo aver saputo dell’ex moglie di Riccardo si allontana dallo stesso.

Un Posto al Sole: anticipazioni puntata del 27 dicembre 2021

Nella nuova puntata di “Un Posto al Sole”, Rossella e Riccardo sono già in crisi: l’ex moglie del dottore rappresenta per Rossella una minaccia e la stessa si trova ad avvicinarsi a Patrizio, scatterà un bacio tra i due? Forse sì, cosa che porterà i due giovani a riflettere sul loro rapporto e se sia il caso di continuare o guardare oltre. Nel frattempo, Franco sembra non voler far partire Angela per la Sicilia per il suo nuovo incarico, ma la figlia Bianca appoggerà la madre nel suo lavoro. Mariella, dopo aver trascorso un Natale privo di tanti festeggiamenti, decide che per Capodanno vuole una svolta e, contrariamente alla volontà di Guido, cerca di organizzare una mega-festa alla Terrazza.

